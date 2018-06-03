Неизвестные подробности дела Чикатило

Дело Чикатило потрясло всю страну. Несмотря на то, что с момента его казни прошло 24 года, продолжают всплывать ужасающие факты, не получившие широкую известность, передает Day.Az со ссылкой на weekend.rambler.ru.

География этого дела распространяется на всю страну, маньяк успел оставить свой след в разных городах Советского Союза - Нижнем Тагиле, Ленинграде, Москве, Ташкенте, Горловке. Но больше всего жертв было в Ростове и Ростовской области.

Никто не мог заподозрить в скромном учителе, примерном семьянине и коммунисте сексуального маньяка, жестоко расправлявшегося со своими жертвами. Он признался в 56 убийствах, 53 из которых были доказаны.

По оперативным сведениям, эпизодов было 65, но убедительных доказательст найти не удалось.

Он хорошо учился в школе. Учителя хвалили его, и сам он позже стал учителем. Правда из школы он уволился "по собственному желанию", хотя поводом стало подозрение в домогательствах. Затем он устроился воспитателем в ПТУ.

Первой жертве маньяка было 9 лет. Чикатило заманил девочку в заброшенный флигель, который потом купил в тайне от жены, убил, изнасиловал, а труп и портфель бросил в реку. Но в убийстве обвинили другого человека, а суд его приговорил к смертной казни. Позже Чикатило признался в этом эпизоде, но невиновного человека было уже не вернуть.

Чикатило до 12 лет страдал недержанием мочи, а в первый сексуальный опыт получил в 15 лет. Он в шутку боролся с девочкой и случайно эякулировал. Этот стало причиной насмешек и издевательств, и вероятно, поэтому Чикатило был импотентом. Но импотенция не помешала ему жениться и стать отцом двоих детей. Кстати, сын Юрий, также ставший убийцей, оправдывал отца. По его мнению, он мог совершить одно-два преступления, а остальные на него просто повесили сотрудники милиции, ради новых звездочек и погонов.

Его могли посадить в еще в 1984 году, но из-за ошибки в анализе отпустили. Чикатило задержали с чемоданом, в котором были веревка, вазелин и нож. Тогда на теле одной из жертв обнаружили следы выделений, соответствующих четвертой группе крови, у Чикатило взяли кровь на анализ, и она оказалась второй группы. Позже выяснилось, что первый анализ был проведен с ошибкой.

Чикатило обладал феноменальной памятью. Он точно смог воспроизвести детали всех своих преступлений.

Поймать его смогли только в 1990 году, еще два года ушло следствие, и лишь в 1994 году приговор суда был приведен в исполнение.

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