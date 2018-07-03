Хады Раджабли: Естественный прирост населения в Азербайджане требует создания почти 100 тысяч рабочих мест

Естественный прирост населения в Азербайджане составляет примерно 1,2 процента, что требует создания почти 100 тысяч рабочих мест. Об этом во вторник сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам председателя комитета, за последние 15 лет проблема занятости в Азербайджане выдвинута на передний план.

Раджабли добавил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев держит в центре внимания вопрос по совершенствованию правовой базы сферы занятости. "Мы проводим работу не только в сфере совершенствования правой базы. Перед нами стоит задача по выдвижению молодых, энергичных кадров в исполнительных структурах", - отметил председатель комитета.

Раджабли добавил, что принятие закона "О страховании от безработицы" было крайне важным. "После принятия этого закона был утвержден бюджет, связанный со страхованием от безработицы. Бюджет был установлен в размере 89 миллионов манатов, из которых 35 миллионов было запланировано направить на обеспечение самозанятости".