Госкомитет о проведении церемонии Ашура в Азербайджане - ФОТО

В Азербайджане отношения религии и государства строятся на светских принципах.

Об этом на конференции "Религиозные обряды: традиционность и современность" сказал председатель Государственного комитета оп работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава комитета отметил, что после обретения Азербайджаном независимости отношения государства и религии стали одним из важных вопросов, и политика государства в сфере религии закреплена в Конституции Азербайджана.

Гурбанлы сказал, что независимо от религии, государство не вмешивается в то, как проводятся религиозные обряды, равно как и религия не вмешивается в политику государства.

"В Азербайджане соблюдаются только фетвы, изданные Управлением мусульман Кавказа, и к нам не относятся фетвы, издаваемые в других странах", - сказал Гурбанлы.

Гурбанлы подчеркнул, что "для нас святы государственная независимость, идеология азербайджанства, религия - наша духовная ценность, и мы должны их беречь".

Глава комитета напомнил, что начинается месяц Мухаррам, и все мероприятия, в том числе церемония Ашура, должны проводиться только по фетве УМК, и граждане должны не допускать действий за рамками закона, все мероприятия должны проходить в мечетях, куда запрещено приносить посторонние атрибуты.

Напомним, что согласно фетве, изданной Управлением мусульман Кавказа, 11 сентября начинается месяц Мухаррам, день Ашура приходится на 20 сентября.

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