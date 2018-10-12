В Сумгайыте произошло массовое отравление донерами

В Сумгайыте произошло массовое отравление.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, студентки Сумгайытского музыкального колледжа - 16-летняя Ляман Аскерова, 17-летняя Турадж Абдинова, 17-летняя Бахар Ахмедова и 18-летняя Айдан Абдуллаева были госпитализированы с диагнозом "пищевое отравление".

В ходе расследований выяснилось, что все они отравились донерами, который купили в донерной в 43-м квартале Сумгайыта.

По факту в городской прокуратуре ведется расследование.

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