В Сумгайыте произошло массовое отравление донерами
12 октября 2018 17:32 87
В Сумгайыте произошло массовое отравление.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, студентки Сумгайытского музыкального колледжа - 16-летняя Ляман Аскерова, 17-летняя Турадж Абдинова, 17-летняя Бахар Ахмедова и 18-летняя Айдан Абдуллаева были госпитализированы с диагнозом "пищевое отравление".
В ходе расследований выяснилось, что все они отравились донерами, который купили в донерной в 43-м квартале Сумгайыта.
По факту в городской прокуратуре ведется расследование.
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