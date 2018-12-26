Американский город объявил 31 декабря Днем азербайджанцев

Расположенный в штате Калифорния город Сан-Диего (США) объявил 31 декабря 2018 года "Днем азербайджанцев мира", в связи с чем мэр города Кевин Фалконер подписал соответствующую декларацию. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В декларации подчеркивается, что 28 мая 1918 года азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире светскую, демократическую республику, которая за короткий период времени осуществила много прогрессивных реформ, впервые не только в мусульманском мире, но и задолго до ведущих стран того времени предоставила женщинам избирательное право.

В документе говорится, что после того, как Азербайджан восстановил свою независимость в 1991 году, страна укрепила свой суверенитет, превратившись в одно из стремительно развивающихся и процветающих государств мира, и сегодня является ведущей страной региона с самой сильной экономикой, будучи самым значимым партнером США, на Южном Кавказе.

В декларации подчеркивается, что в Азербайджане с древних времен мирно сосуществуют мусульмане, христиане и иудеи. В 2011 года Баку и Сан Диего наладили отношения партнерства.

Напомним, что город Сан-Диего, в котором проживает 1,4 миллиона человек, является вторым городом Калифорнии и самым большим, восьмым городом США.

Отметим, что 31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев всего мира.

Сегодня во всем мире проживают десятки миллионов азербайджанцев.

В 1993 году в соответствии с указом Президента Азербайджана 31 декабря объявлено Днем солидарности азербайджанцев всего мира.

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