Восхитительная гармония Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Наш родной Баку с каждым годом, день ото дня хорошеет и модернизируется. За 25 лет независимости его облик приобрел новые, неподражаемые черты. Замечательные парки и аллеи, широкие проспекты, величественные и современные здания, площади и мосты являются сегодня неотъемлемыми атрибутами столицы Азербайджана. Восхитительная гармония древности и современности придают нашему городу своеобразную красоту.

Как передает Day.Az, АЗЕРТАДЖ предлагает фоторепортаж, отражающий красоту Баку.