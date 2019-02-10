Восхитительная гармония Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

10 февраля 2019 21:15

Наш родной Баку с каждым годом, день ото дня хорошеет и модернизируется. За 25 лет независимости его облик приобрел новые, неподражаемые черты. Замечательные парки и аллеи, широкие проспекты, величественные и современные здания, площади и мосты являются сегодня неотъемлемыми атрибутами столицы Азербайджана. Восхитительная гармония древности и современности придают нашему городу своеобразную красоту.

Как передает Day.AzАЗЕРТАДЖ предлагает фоторепортаж, отражающий красоту Баку. 

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