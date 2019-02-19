Начавшийся вчера ночью и продолжающийся по сей час снег создал для водителей трудности в Баку и районах Азербайджана.



Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, выпавший снег и гололед создали определенные трудности водителям на автодороге Баку-Шамахы-Евлах.



Проблемы в движении образовались и на автодороге Исмаиллы-Лагич.

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