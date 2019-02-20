Интервью Day.Az с заместителем министра экологии и природных ресурсов Рауфом Гаджиевым.

- Чем опасны пластиковые отходы и как они влияют на экологию нашей планеты?

- Полиэтиленовые пакеты значительно облегчили нашу жизнь. Однако постепенно мы понимаем, насколько они вредны и опасны для экологии и здоровья человека. Они содержат в себе большое количество вредных веществ, среди которых свинец, клей и краска, различные бактерии, в том числе и опасная кишечная палочка, а также плесень и грибок, которые живут внутри пакетов во влажной среде, вместе с продуктами.

Состояние экологии нашей планеты нельзя назвать удовлетворительным, пластиковые отходы, в том числе полиэтилен, сыграли в этом не последнюю роль. Полиэтиленовые пакеты разлагаются в период до 500 лет. В почве пакет гниет 1000 лет. Пакеты составляют до 10% всех отходов человечества. Они засоряют до 15 млн. квадратных километров. Пакетов производится до 5 триллионов штук за год. В 2018 году в мире было произведено 380 миллионов тонн пластика, а с 1950-го по 2018 год - 6,3 миллиарда тонн пластика, из них было переработано около 9%, а сожжено 12%.

Существует много форм пластикового загрязнения. Усилия по сокращению пластикового загрязнения включают в себя попытки уменьшить потребление пластмасс, поощрение их переработки, а также замену их на альтернативные материалы. Пластиковое загрязнение отрицательно влияет на земную поверхность, на водные пути и океаны.

Пластиковое загрязнение - процесс накопления продуктов из пластмасс в окружающей среде, отрицательно сказывающийся на дикой природе, среде обитания диких животных и людей.

Огромное количество пластиковых отходов попадает в окружающую среду. В год из-за пластиковых пакетов умирает до 300 тысяч представителей животного мира. Предполагается, что тела 90 процентов морских птиц содержат в себя пластик.

- Как можно уменьшить вредное воздействия пластиковых отходов и какая работа в этой сфере проводится у нас в республике?

- В связи с важностью этой проблемы, согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 7 февраля 2019 года был утвержден "План мероприятий по снижению негативного воздействия отходов пластиковой тары на окружающую среду в Азербайджане на 2019-2020 годы". План мероприятий включает в себя управление пластиковыми отходами, в том числе селективный сбор, перевозку, частичную утилизацию, частичную повторную переработку, а также подготовку пилотного проекта в этой сфере, упорядочение законодательства, расширение использования альтернативных пластмассам материалов, проведение просветительной работы о негативном воздействии пластмассовой тары на окружающую среду, а также проведение информационный работы в общеобразовательных учреждениях (школах, университетах).

В настоящее время министерство экологии и природных ресурсов проводит мероприятия по улучшению управления пластиковыми отходами, осведомлению населения об их негативном воздействии на окружающую среду и правильной организации их сбора. С целью отдельного сбора этих отходов со стороны министерства началось размещение специальных контейнеров по всей территории республики.

Министерство экологии и природных ресурсов организовало кампанию по снижению негативного влияния пластиковых отходов на окружающую среду.

В рамках кампании министерства по снижению негативного влияния пластиковых отходов на окружающую среду, в 37-и городах и регионах были установлены 153 контейнера для сбора и сортировки пластиковой тары. Особо радует тот факт, что местные органы исполнительной власти, жилищно-коммунальные хозяйства, муниципалитеты, местные предприниматели и крупные индустриальные предприятия также начали оказывать свою поддержку. На первом этапе целью является привлечение как можно большего количества сторонников к данной деятельности.

По вопросу снижения негативного воздействия утилизации пластиковых отходов на окружающую среду был проведен круглый стол с участием международных экспертов и всех заинтересованных сторон. На этих встречах обсуждались предложения соответствующих государственных структур, общественности, предпринимателей и членов гражданского общества. B дискуссиях принимали участие изготовители пластиковой продукции, а также производители альтернативных продуктов (ткань, бумага, многоцелевая пластиковая упаковка).

Следует также отметить, что 21 февраля этого года посольство Великобритании в Азербайджане организует в Центре Современного Искусства Yarat Второй форум, посвященный пластиковым отходам. На форуме представитель премьер-министра Великобритании по торговым отношениям Баронесса Николсон предоставит информацию о политике управления пластиковыми отходами в Великобритании и проведет дискуссии с заинтересованными сторонами.

Илькин Иззет