Посещение историко-краеведческих музеев должно стать обязательным пунктом вашей поездки по Азербайджану. В коллекциях этих порой неприметных академических заведений содержатся такие уникальные экспонаты, которые заставят вас по-новому взглянуть на историю тех или иных городов и регионов нашей страны. Любознательный посетитель сможет воспользоваться экспозицией данных музеев как машиной времени, чтобы совершить незабываемое путешествие по ярчайшим страницам азербайджанской истории.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет 6 музеев, с которых надо начинать знакомство с регионами Азербайджана.

Хачмаз - древние курганы и 40 ключей

Историко-краеведческий музей в городе Хачмаз располагает большим числом экспонатов, отражающих историю и культурное наследие региона и страны в целом, и представляющих интерес для туристов.

Основанный в 1981 году музей, в 2013 году перебрался в новое современное здание. По словам директора заведения Агиля Алисултанова, в настоящее время здесь собрано порядка 5000 экспонатов, более 2000 из которых экспонируется, и еще 2800 хранится в музейных фондах.

На первом этаже музея расположен раздел, посвященный истории независимости Азербайджана, где отражена история азербайджанской государственности в различные периоды.

Богатую историческую информацию дают экспонаты, относящиеся к периоду Второй мировой войны. Известно, что в те трагические годы из Хачмаза на фронт ушли 8739 человек. Из них 2 800 человек погибли: только в боях за оборону Москвы пали 124 хачмазца. В музее демонстрируются значки, ордена и медали, принадлежавшие участникам сражений, а также пулемет "Максим", который использовался в боях в 1945 году. В этом разделе также имеются экспонаты, относящиеся к событиям 20 Января и участникам Карабахской войны, когда в результате военной агрессии Армении против Азербайджана 226 хачмазцев стали шехидами, один из них удостоен звания Национального героя.

На втором этаже музея действует историко-этнографический отдел. Миниатюрные макеты кузнечных и гончарных мастерских, жилых построек и другие экспонаты, наглядно демонстрируют образ жизни и быт хачмазцев в различные исторические периоды.

Хачмаз населен с древнейших времен. В ходе археологических экспедиций на территории Хачмазского района обнаружено 28 древних курганов, возраст которых насчитывает 4 тысячи лет. В залах музея можно увидеть фаянсовый кувшин, относящийся к I тысячелетию до христианской эры, обнаруженный во время раскопок на территории села Леджет Хачмазского района. Предполагается, что он был предназначен для хранения продуктов.

Среди экспонатов музея также бронзовый наконечник, костяные иглы, каменные орудия труда, глиняные кувшины I века до х.э. и следующего после него столетия, относящиеся к албанскому периоду истории. Привлекают внимание глиняный ритуальный предмет периода зороастризма, медная посуда, большое количество керамических изделий IV-V вв., фаянсовой посуды XII-XIII вв., "сарпуш" (крышка для плова) XIX века и т.д.

Интерес у посетителей вызывает и уголок нумизматики, где собраны образцы монет и купюр различных исторических периодов: Великих Атабеков Азербайджана XII века, ширваншаха Манучехра XII века, гянджинские XVII века и т.д.

В разделе культуры демонстрируются произведения искусства, в частности ковры и украшения. Примечательна также небольших размеров серебряная посуда, называемая "40 Ачар" ("40 ключей"), на которой умелец выгравировал на арабском языке сорок различных мусульманских молитв.

Есть в музее и отдел, посвященный природе и лесным массивам Хачмаза, площадь которых составляет 28 тысяч гектаров.

В целом экспозиция обновляется с периодичностью два раза в год, часто проводятся тематические выставки по нумизматике, военных лет, живописи и т.п.

Мингячевир - катакомбы, арчан и павлины

Начинать знакомство с Мингячевиром лучше всего с посещения городского музея истории. В павильонах и фонде музея содержится более 15 тысяч экспонатов, отражающих жизнь и развитие Мингячевира с древности до наших дней. Директором музея с 1992 года по сей день является Нофер Мамедалиев.

По словам Н.Мамедалиева, в период с 1946-го по 1953-й годы видным азербайджанским археологом Салехом Газиевым в Мингячевире на южной стороне горы Боздаг были проведены археологические раскопки, во время которых обнаружено около 20 тысяч образцов материального культурного наследия, относящихся к III-II векам до христианской эры. Пятьдесят из найденных предметов были оставлены в Мингячевире и составили основу экспозиции городского Музея истории, который был открыт 11 января 1968 года.

В музее два павильона: в одном из них представлена история, начиная с древнейших времен и заканчивая началом XX века, а экспонаты другого отражают славную историю строительства Мингячевирской ГЭС.

В частности, отдельная инсталляция в первом павильоне посвящена жизни древних людей - неандертальцев, которые жили в пещерах и пользовались примитивными орудиями труда. Интересно, что длительность жизни у них достигала 30 лет у мужчин и 35 лет у женщин.

Далее здесь можно ознакомиться с предметами быта и украшения, рабочими инструментами, охотничьим оружием, используемыми людьми, жившими на этой территории в третьем и втором тысячелетиях до х.э.

Большой интерес представляют редчайшие образцы кувшинных захоронений, распространенных в древности в некоторых областях Азербайджана: людей хоронили в больших кувшинах из красной глины, закопанных на глубине 2-3 метра. Во время раскопок было исследовано свыше 200 таких захоронений и 4 кургана. Согласно представлениям о загробной жизни людей того периода в кувшины также клали предметы быта, пищу и емкости с водой, а рядом были захоронены крупные домашние животные - быки или лошади.

Здесь же можно воочию увидеть еще один образец древних захоронений - катакомбы, изготовленные из дерева арчан (азерб. - arçan), древесина которого обладает своеобразным ароматом, настолько сильным, что он чувствуется даже по прошествии стольких лет. В наше время деревья этой породы сохранились только в лесах Габалы. Катакомбы были распространены в античные времена и в раннем средневековье для захоронения представителей знати.

В средние века Мингячевир отличался высоким уровнем развития ремесленничества. В основном это были гончарное искусство, производство текстиля, ювелирных украшений и изделий из меди. На одном из стендов выставки можно увидеть инструменты труда и предметы быта, изготовленные мастером медником.

В музее можно ознакомиться и с обнаруженным во время раскопок памятником албанского периода, который, по всей видимости, был частью древнего культового сооружения. На лицевой части памятника, изготовленного из мягкого камня желтоватого цвета, присутствует символическое изображение двух павлинов, обращенных к цветку, над которым высечена албанская надпись из 52 букв, значение которой не расшифровано до сих пор.

В первом павильоне также можно проследить эволюцию жилища человека - сначала это были землянки, которые постепенно были вытеснены домами современного типа. Можно увидеть образцы национальной мужской и женской одежды и мн. др.

Отдельным стендом показано разнообразие флоры и фауны Мингячевира: виды рыб обитающих в Куре и животных, встречавшихся в некогда росших здесь буйных лесах.

И наконец, можно ознакомиться с биографией участников той самой памятной археологической экспедиции, и увидеть их личные вещи.

Исмаиллы - древнее масло и метеорит

Исмаиллинский краеведческий музей, действующий с 1980 года, в 2009 году перебрался в новое здание. Собрание музея насчитывает более 1000 экспонатов, среди которых немало уникальных, к примеру, древнейшее из сохранившихся образцов сливочного масла. Оно было обнаружено в старой амфоре в деревне Моллаисаглы при строительстве водопровода Огуз-Габала-Баку. Специалисты столичного музея археологии провели экспертизу и выяснили, что по происхождению масло относиться к III-I вв. до х.э.

Также в деревне Моллаисаглы, в которой проживают хапыты - одна из народностей Кавказской Албании, было найдено множество образцов глиняной посуды того времени, бронзовые украшения, захоронения людей, относящиеся ко II-I вв. до х.э.

Эти и многие другие находки также выставлены в музее. Нельзя не упомянуть и хранящийся здесь камень - предположительно метеорит, попавший на землю из глубин космоса. Необычная расплавленная поверхность камня, большой вес при небольших размерах не оставляют сомнений в его происхождении.

Гянджа - от неолита до золотого века

Знакомство с историей Гянджи также лучше начинать с посещения историко-краеведческого музея им. Низами Гянджеви, в восемнадцати залах которого демонстрируются экспонаты, отражающие историю и культуру Гянджи с древнейших времен и до наших дней. Коллекции основанного в 1924 году музея насчитывают более 30 тысяч предметов. В нынешнем здании музей обосновался в 1972 году. Кстати, изначально это историческое здание принадлежало внукам последнего правителя Гянджинского ханства Джавад хана - Исмаил хану и Адиль хану Зиядхановым.

К древнейшим артефактам относятся найденные в окрестностях Гянджи (Гилликдаг) каменные мотыги, вкладыши серпов, молоты, топоры и различные пластинчатые орудия труда, кремневые ножевые пластинки и скребки, изготовленные из обсидиана эпохи неолита. Период энеолита (II тыс. до х.э.) представлен в музее орудиями труда, оружием, украшениями, посудой, предметами погребальной культуры и т.п.

Среди других экспонатов музея - образцы керамики и скульптуры, старинная национальная одежда, гянджинские ковры, ювелирные изделия из серебра, домашняя утварь, музыкальные инструменты, древнее оружие, старинные рукописи и прочие образцы культуры времен расцвета Гянджинского ханства.

Шамкир - каменный светильник и национальные костюмы

В Шамкирском историко-краеведческом музее, расположенном в здании городского Дома культуры им. Ахмеда Джавада собрано порядка 5830 экспонатов, повествующих об истории и культуре этих мест.

Здесь можно увидеть керамическую расписную и медную посуду, кувшины, масляные светильники, предметы украшения, оружие, вышивку, археологические артефакты, монеты и купюры, ранние образцы музыкальных инструментов, вязальные и прядильные инструменты и пр. Самый старый из экспонатов музея относится к периоду неолита VII-V тыс. до х.э. - это небольшой каменный светильник. В музее также представлено множество каменных орудий труда - мотыга с каменными зубьями, молотильный камень и пр. К периоду энеолита относятся изготовленная из различных пород дерева и глины посуда, бронзовые предметы украшения и т.п.

Большой интерес вызывают находки, обнаруженные во время раскопок в 1970 году на левом берегу реки Куры. Здесь на вершине горы было обнаружено захоронение, где на площади всего 5-6 кв.м было сосредоточено девять могил. В них обнаружено свыше 35 кувшинов, маслобойка, пояса, женские украшения, различная посуда для питья и т.д. В кувшинах были найдены кости животных. На правом же берегу Куры были найдены 17 медных монет X-XII вв.

Немало в музее и экспонатов периода Кавказской Албании III-IV вв. В его экспозиции также демонстрируются яркие образцы азербайджанских национальных костюмов, женских головных уборов, шкатулки и мн. др.

Шамахы - таинственный кувшин и ключи от города

Музей, расположенный прямо у городских ворот Шамахы, напротив центрального автовокзала, был основан в 1945 году, а в 2008 году подвергся основательной реорганизации. В настоящее время в прекрасно оформленных залах музея и фондовом хранилище содержится более 9000 ценнейших экспонатов.

Здесь можно увидеть интересные находки, сделанные во время археологических раскопок на территории Шамахы и в окрестностях. Среди самых ценных - покрытый глазурью кувшин с вылепленными на его поверхности шестью лицами, работы неизвестного гения эпохи государства Ширваншахов. Раритет обнаружен при раскопках в селе Хыныслы. Привлекает внимание и удивительной формы лампа средних веков. Центральный ее резервуар, окружен десятью кувшинообразными сосудами, в каждый из которых одновременно по особым каналам поступала нефть, использовавшаяся для освещения в качестве горючего. Посетителей не оставит равнодушными и замок с ключами от главных ворот Шамахы, изготовленный в XVII веке.

По словам директора музея Фильгии Замановой, самые древние экспонаты относятся к периоду раннего бронзового века (35-33 вв. до х. э.) - это, обнаруженные в каменных могилах керамическая посуда, кувшины и орудия труда. В музее также можно увидеть масляные лампы, мечи, доспехи, браслеты, серьги, колье, ковры и другие предметы различных эпох. Здесь выставлено и множество фотографий свидетельствующих о разрушительном землетрясении, случившемся в Шамахы 31 января 1902 года.

На отдельных стендах представлены лекарственные растения Шамахинского района, коих здесь произрастает более 50 видов, шелковые келагаи, которыми в былые годы так славилась Шамахы и другие экспонаты.

Во дворе музея посетителей встречает галерея бюстов знаменитых уроженцев Ширвана: астронома Фелеки Ширвани, поэтов Хагани Ширвани, Иззеддина Ширвани, Насими, Сеида Азима Ширвани, Сабира, Мухаммеда Хади, ширваншаха Ибрагима I и многих других.

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