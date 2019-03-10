В Азербайджане существуют девять Национальных парков, разбросанных по всей стране и отличающихся высоким природным разнообразием. В них обитают сотни видов редких представителей фауны и флоры, занесенных в Красную книгу. В отличие от заповедников, куда, как правило, не допускают туристов, Национальные парки открыты для посещения. Помимо природоохранной функции они служат цели экологического просвещения населения и развитию экотуризма. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Шахдагский национальный парк Шахдагский национальный парк, образованный в 2006 году на просторах горного хребта Большой Кавказ, включает в себя территории Исмаиллинского и Пиркулинского заповедников, а также частично высокогорные лесистые и луговые территории Исмаиллинского, Губинского, Гусарского, Габалинского, Огузского и Шамахинского районов. Общая площадь парка составляет 130,508.1 гектара. Таким образом, Шахдагский национальный парк может претендовать на звание самой крупной природоохранной зоны Азербайджана. Довольно примечательно расположение парка, ведь он находится в пограничной зоне Азербайджана, Грузии и России. Многие опытные туристы склоняются к мнению, что природа Шахдагского национального парка одна из самых красивых в Азербайджане. Именно в состав этого национального парка вошли наиболее мощные горные вершины Азербайджана: гора Курведаг, возвышающаяся на 3863 метра над уровнем моря, гора Базарюрд, достигающая в высоту 4126 метров, и гора Базардюзю, чья высота составляет 4466 метров. Весьма примечательна гора Базардюзю, которая находится у самой границы Азербайджана и Дагестана. Часто эту гору именуют самой южной точкой России, однако, это ошибочное утверждение. Самая южная точка России (Дагестан) находится примерно на 4 километра южнее данного пика. А вот на территории Азербайджана гора Базардюзю признана самой высокой. Еще совсем недавно на горе имелось целых 8 крупных ледников, самый большой из них Тихицар имел около 1 километра в длину. Примечательно, что название горы Базардюзю на азербайджанском языке означает "рыночная площадь". И данное название в полной мере оправдывается историей края. Все дело в том, что в старину немного восточнее горного пика, на территории долины Шахнабад ежегодно устраивались крупные ярмарки. Таким образом, гора Базардюзю выступала отличным ориентиром для многих торговцев и посетителей ярмарок. Среди всех массивов наиболее уникален горный массив Шахдаг, вершина которого достигает 4243 метров над уровнем моря. Гора эта имеет как бы несколько "этажей", последние представлены пологими террасами вместе со скальными выходами или просто с гребнями. Обилие "ступеней" и гранитных образований делают гору Шахдаг похожей на модернистское архитектурное строение. На одной из местных террас любят останавливаться на отдых туристы. Людей привлекает расположенный здесь водопад высотой почти 50 м. Помимо воды и ковров из зелени, тут повсюду разбросаны камни, а окружающий пейзаж нередко утопает в клочьях сгущающегося тумана. Богатства Шахдагского национального парка включают 271 вид позвоночных животных, из которых 108 видов включены в Красную книгу Азербайджана. Из редких млекопитающих в парке обитают восточнокавказский (дагестанский) тур, благородный олень, серна, бурый медведь, обыкновенная рысь, выдра, летучие мыши (малый подковонос и длинноухая ночница), перевязка (куница), барсук, лесной кот, камышовый кот и другие. Из птиц можно упомянуть кавказского тетерева, черного и белого аистов, орла-могильника, рыжую цаплю, ястреба-тетеревятника, беркута и других. Величественную и недосягаемую на первый взгляд гору Шахдаг можно покорить. Для этого нужно на автомобилях добраться до горного туристического комплекса "Сувар", а дальше начать восхождение. Чтобы добраться на вершину потребуется 3 дня. Подняться туда можно по двум тропам. Это разработанные альпинистами северный и южный маршруты. Несмотря на трудный подъем, весь путь вы будете наслаждаться чистым воздухом, завораживающими пейзажами с вкраплениями высокогорных озер, живописными каньонами и первозданной тишиной. Кроме этого вы увидите дошедшие до наших дней античные мосты, караванные пути и другие исторические памятники. Южная дорога, ведущая к этой вершине Азербайджана, более легкая и не требует никаких специальных альпинистских снаряжений. Этот маршрут в 1892 году разработал русский топограф, исследователь Кавказа Андрей Пастухов, первый составитель карты этой горной цепи. В основном горные склоны покрыты травянистой растительностью с большим разнообразием цветковых растений. Местами в парке можно встретить целые поля маков, распускающихся в мае. Живописности региону прибавляет речка Ятагдере, расположенная между Базарюрдом и Базардюзю. В целом по территории парка протекает немало водных потоков, многие из них являются притоками реки Шахнабат. Красотой отличается высокогорное озеро Нохгель. Национальный парк Самур-Ялама Самур-Яламинский национальный парк, созданный в Хачмазском районе в 2013 году, является самым молодым среди парков страны и имеет большое значение для сохранения флоры и фауны Азербайджана. Ключевыми задачами его формирования являются охрана биологического разнообразия края, защита и расширение площадей зеленых насаждений. Парк служит сохранению редких, исчезающих видов растений на лесистых территориях побережья Каспийского моря, природных мест обитания таких видов рыб, как лосось и сазан, важных миграционных маршрутов перелетных птиц. Национальный парк раскинулся на участке государственного лесного фонда площадью в 11 772,45 гектара. Территория парка включает ценнейшую субтропическую экосистему в дельте реки Самур, известную как Самурский лес. Из произрастающих здесь растений можно упомянуть дубы, кавказский граб, робинию, ольху, тополь и другие. Это единственное место в Азербайджане, где леса выходят прямо к морю. Здесь расположена одна из самых известных курортных зон страны - Набрань. Помимо лесных угодий в парке имеются и другие ландшафты: приморские пляжи, сады, пастбища, луга и поля, степи и полупустыни. В ручьях нерестятся ценные породы рыб, включая каспийскую форель. Абшеронский национальный парк Cамый маленький из парков Азербайджана - Абшеронский национальный парк создан в 2005 году на территории Хазарского района, на базе Абшеронского государственного природного заказника. Его площадь составляет 783 га. Национальный парк расположен в юго-восточной части Абшеронского полуострова, в районе Шах Дили. Основной целью создания Национального парка является обеспечение охраны природных ресурсов, сохранение редких видов флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения (каспийский тюлень, газель, хохлатая утка, серебристая чайка, кряква и др.), проведение мониторинга окружающей среды, а также развитие экотуризма. Территория парка большей частью покрыта морским песком. В национальном парке преобладает полупустынный и умеренно теплый климат сухих степей. Здесь распространены приморские песчаные растения, тростниковые луга, однолетние солончаки. Ранней весной появляются эфемеры. В Национальном парке обитают газель, волк, шакал, дикая кошка, енот, лиса, барсук, заяц, лебедь-шипун, большая белая цапля, лысуха, болотный лунь, зеленая жаба, озерная лягушка, каспийская черепаха, закавказская агама, золотой сцинк Шнейдерса, разноцветная ящурка, ошейниковый эйренис (змея) и другие животные. В Каспийском море на территории Абшеронского национального парка водится много каспийских тюленей. Этот вид занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый маленький тюлень мирового океана. Ширванский национальный парк Ширванский национальный парк, созданный в 2003 году, располагается на территории Сальянского и Нефтчалинского районов Азербайджана и занимает площадь 54,373.5 гектара. Это часть особо охраняемого участка общей площадью 65 589 га на юго-восточной равнине Кура-Аразской низменности, которая также включает в себя Ширванский государственный природный заповедник площадью 6232 га и государственный природный заповедник Бандован, площадью 4930 га. Национальный парк был создан с целью сохранения важнейших компонентов полупустынного ландшафта, защиты газелей, занесенных в Красную книгу Азербайджана, и других видов фауны, характерных для этой территории. Его функции также предусматривают проведение экологического мониторинга, общественного экологического образования, а также создание условий для развития туризма и отдыха. Разнообразие рельефа местности, растительного и почвенного покрова на территории национального парка позволяет выделить ряд природных ландшафтов. Около 4 тысяч гектаров территории Ширванского национального парка занимает водный бассейн, где обитают дрофа, лебеди, турадж и другие перелетные птицы. Большую часть парка занимают солончаковые полупустынные небольшие холмы и солончаковые полупустынные равнины. На отдельных участках бросаются в глаза четкие очертания древних прибрежных хребтов и лагун. Цепь холмов, которая возникла в результате воздействия ветра, служит отличным убежищем для газелей. Газель (джейран) считается одним из самых редких видов млекопитающих во всем мире. Распространены газели большей частью в Азербайджане, Передней, Средней и Центральной Азии. Территория Азербайджана считается основной зоной обитания газелей. Однако за последние 50-60 лет расширение антропогенной деятельности разрушило экологическое равновесие мест их обитания и создало для них угрозу исчезновения. Этот процесс развивался с начала XX века, как результат превращения основных зон существования газелей (равнины Миль-Гарабаг, Мугань, Ширван) в посевные площади, а также интенсивного браконьерства и отсутствия мер защиты. В национальном парке также обитает каспийская нерпа, малый тушканчик, заяц-русак, волк, шакал, лиса, барсук, лесной кот, кабан и другие редкие представители фауны.

Гёйгёльский национальный парк

Озеро вулканического происхождения Гёйгёль и окружающие его леса издавна славились своим природным изобилием и красотой. Идея создания заповедника в этом районе впервые обсуждалась еще в 1910-1912 годах. Созданный здесь в 1925 году Гёйгёльский государственный природный заповедник стал первым заповедником Азербайджана. Затем заповедник был упразднен и вновь восстановлен по требованию общественности в 1965 году.

На базе Гёйгёльского государственного природного заповедника в 2008 году на административной территории Гёйгёльского), Дашкесанского и Геранбойского районов был создан Гёйгёльский национальный парк. Получив статус Национального парка, территория Гёйгёльского государственного природного заповедника расширилась с 6739 до 12 755 гектаров.

Национальный парк Гёйгёль расположен в северо-восточной части Малого Кавказа, на северном склоне горы Кяпаз, на высоте 1000-3060 метров над уровнем моря, и охватывает средние и высокогорные лесные, горно-луговые, субальпийские и альпийские зоны.

Название озера Гёйгёль по-азербайджански означает "голубое озеро". И, действительно, в кристально чистой воде водоема, как в зеркале отражаются голубое небо и окружающие леса.

Основной целью создания Национального парка Гёйгёль является защита эндемичных и исчезающих видов флоры и фауны, регулирование устойчивости природных комплексов, создание более благоприятных условий для проведения научно-исследовательских работ, экологический мониторинг, экологическое просвещение населения и развитие экотуризма в регионе.

В районе парка преобладает холодный климат с сухими зимами. Годовая температура колеблется от 4 до 10 градусов. Годовое количество осадков составляет 600-900 мм. В Национальном парке Гёйгёль протекают реки, самой длинной из которых является Агсучай - правая ветвь Куракчая. Помимо замечательного озера Гёйгёль, в парке есть и другие красивые озера меньшего размера, такие как Маралгёл, Гарагёл, Зелигёл, Аггёл, Шамлыгёл и др.

Основная часть Национального парка покрыта густой зеленью. В районе распространена горно-лесная, горно-степная, субальпийская и альпийская горно-луговая флора. Горные леса, расположенные на высоте 1100-2200 м, имеют богатый видовой состав, включающий 80 видов деревьев и кустарников. Основную часть лесов составляют восточный бук, восточный дуб, кавказский граб, береза, ясень, клен остролистный, липа мелколиственная, сосна. Из кустарников и цветов встречаются кизил, барбарис, шиповник, мушмула, веретенник, ежевика, кавказская фиалка, благородная ромашка и др.

Национальный парк Гёйгёль также богат своей фауной. В нем водятся кавказский олень, косуля, бурый медведь, козел, барсук, лесная кошка, соболь, рысь, заяц, белка, лиса, еж и другие млекопитающие. Из птиц можно упомянуть бородача, черного стервятника, обыкновенного стервятника, филина, сову, лебедя, черного дятла, золотую иволгу и т.д. Под охраной находится также форель, обитающая в озере Гёйгёль.

Красивые ландшафты, богатство флоры и фауна Национального парка Гёйгёль привлекают сюда множество туристов.

Зангезурский национальный парк имени академика Гасана Алиева

Зангезурский национальный парк был создан в 2009 году на площади 42797,4 гектара на базе Ордубадского национального парка имени академика Гасана Алиева и Шахбузского государственного природного заповедника в Нахчыванской Автономной Республике. Он был назван в честь академика Гасана Алиева, который считается основоположником азербайджанской экологии. К Национальному парку примыкает Ордубадский государственный природный заповедник площадью 27870 гектаров.

Цель создания Национального парка Зангезур состояла в том, чтобы защитить различные уголки района, которые имеют характерные климатические, рельефные и другие физико-географические особенности, а также различные виды животных, включая эндемиков, и виды фауны, характерные для этого района. На парк также возложена задача по содействию экологическому мониторингу и развитию образования и туризма.

Зангезурский хребет, достигающий в высоту в среднем 3200 метров, - самый высокий хребет Малого Кавказа. И высочайшая вершина хребта, высотой 3906 метров, расположена в Национальном парке. Здесь также находится гора Союг-Даг (Холодная гора), высота которой колеблется в пределах от 2000 до 3000 метров.

Зангезурский национальный парк расположен в горном районе. Климат здесь в целом холодный, с сухим летом. Годовое количество осадков составляет 300-800 мм. В области протекают реки Гиланчай, Ванадчай, Дуйланчай, Айлишчай, Ганзачай, Котамчай, Килитчай и Ордубадчай. Река Араз образует границу с Ираном.

Нахчыванская Автономная Республика отличается богатством орнитофауны. В регионе насчитывается 217 видов и подвидов птиц, из которых 15 видов занесены в Красную книгу. Среди них ястреб коротконогий, бородач, орел-змееяд, большой белый пеликан, далматинский пеликан, орлан-белохвост, дрофа и другие пернатые.

В Нахчыване обитает 62 вида и подвида млекопитающих. Тридцать два из них находятся в Национальном парке Зангезур и Ордубадском государственном природном заповеднике. Это подковоносая летучая мышь блазилиус, южная подковоносая летучая мышь, дикобраз, манул, безоаровый козел, кавказский муфлон и многие другие.

Парк является местом обитания в общей сложности 12 видов хищных животных, таких как леопард, волк, шакал, лиса, полосатая гиена, барсук, дикая кошка и других.

Наряду с разнообразной флорой и фауной, Зангезурский национальный парк отличается обилием природных и исторических памятников, привлекая большое число любителей природы.

Аггёльский национальный парк

Аггёльское озеро - самая известная степная экосистема в Азербайджане, оазис для тысяч птиц, которые размножаются и отдыхают во время миграции, или прилетают на зимовку с севера. Первая попытка защитить озеро была предпринята в 1964 году, когда здесь был создан заказник на площади 9173 гектаров.

В 1978 году водоему был присвоен статус строго охраняемого заповедника, площадь которого составляла 4400 гектаров. С 2003 года озеро Аггёль стало Национальным парком, площадь которого была расширена до 17 924 гектаров.

Целью создания Национального парка является обеспечение сохранения ландшафтов, экосистем и исчезающих видов, а также проведение мониторинга окружающей среды и развитие экотуризма. В прошлом озеро являлось частью огромной поймы Куринской низменности. Теперь это часть сложной ирригационной системы, которая была создана после строительства Мингячевирского водохранилища. Аггёль - мелководное озеро с солоноватыми водами, глубина которого колеблется от 0,5 до 2,5 метра. Водоем окружен широким поясом из тростника.

Уровень воды в озере Аггёль в жаркое время года падает, достигает самой низкой точки в конце лета, что типично для степных озер. Территория национального парка охватывает не только водно-болотные угодья, но и прилегающие степные и полупустынные ландшафты. Основной причиной защиты системы озер является ее международное значение как убежища для исчезающих видов птиц, включенных в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу Азербайджана. Среди них такие виды, как белолобый гусь, утка савка, мраморный чирок, белоглазый нырок, дрофа, малый баклан, а также фламинго, пеликаны, 7 видов цапель и другие. Численность по меньшей мере трех видов обитателей озера Аггёль составляет до 10 процентов их мировой популяции.

До начала 1960-х годов в степях вокруг озера Аггёль водились джейраны. Сегодня ведется работа по восстановлению их популяции. Также здесь обитают волк, шакал, лиса, заяц, летучие мыши, тростниковые кошки и другие млекопитающие. Посетители Национального парка могут вести наблюдения за большинством этих животных.

Гирканский национальный парк

Гирканский национальный парк создан в 2004 году на берегу Каспийского моря на юго-востоке Азербайджана и занимает площадь 40 358 гектаров. Парк охватывает нетронутую часть Талышских гор, которые отличаются уникальной экосистемой. Миссия Национального парка заключается в обеспечении сохранения реликтовых и эндемичных видов растений третичного периода, охране типичных представителей флоры и фауны этого района, занесенных в Красную книгу Азербайджанской Республики, осуществлении мониторинга окружающей среды. И, конечно, парк обеспечивает условия для общественного экологического образования, исследований, туризма и отдыха.

Слово "Гиркан" происходит от древнего названия Каспийского моря и наименования племени, населявшего эту область. Большая часть парка покрыта лесами и состоит из гор, простирающихся с северо-запада на юго-восток. Растительный покров в основном представлен деревьями и кустарниками, которые образуют здесь леса. Тип лесов отчетливо изменяется по мере продвижения с востока на запад к горной вершине. В нижней части леса преобладают дуб каштанолистный, железное дерево, граб, робиния ложноакациевая, гирканский инжир, кавказская хурма и др. На большей высоте данные виды сменяются буковыми лесами.

Из 435 видов деревьев и кустарников, встречающихся в Азербайджане, 150 произрастают в субтропических лесах Гиркана, 36 из которых являются эндемичными. В то время как тропические леса состоят из четырех ярусов, субтропические леса Гиркана являются трехуровневыми. Климат в парке влажный. Лето сухое, осень влажная, а зима умеренная. Верхние пределы температуры не превышают 22-25 градусов Цельсия, а нижние варьируют в пределах 1-3 градусов Цельсия. В лесах встречаются переднеазиатский леопард, рысь, дикий кот, барсук, кабан, косуля, пятнистый олень, енот. Леопард находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Азербайджана и список МСОП. Орнитофауна Гирканского национального парка насчитывает свыше 118 видов птиц, 16 видов из которых занесены в Красную книгу Азербайджана, включая черного аиста, скопу, ястреба-тетеревятника, орла-могильника, талышского кавказского фазана, турача.

Близость Гирканского национального парка к Каспийскому морю и основным магистралям создает благоприятные условия для развития туризма и популяризации экологического образования.

Алтыагаджский национальный парк

Национальный парк Алтыагадж, расположенный в Хызинском и Сиязанском регионах, создан в 2004 году на базе Алтыагаджского государственного природного заповедника и прилегающих лесных угодий, и занимает площадь 11 035 гектаров.

Основной задачей создания Национального парка является обеспечение сохранения основных компонентов природного ландшафта юго-восточных склонов Большого Кавказа, восстановление видов флоры и фауны, осуществление экологического просвещения наряду с туризмом и отдыхом.

Климат в парке умеренно теплый и сухой как зимой, так и летом. Крупнейшая река в этом регионе - Атачай, берет начало на высоте 1870 метров у горы Дубрар, впадая в Каспийское море. Большая часть парка состоит из лесистых участков. В них произрастают кавказский дуб, кавказский граб, восточный бук, ясень, береза, боярышник, шиповник, ежевика.

Из животных и птиц в Национальном парке встречаются косуля, бурый медведь, кабан, рысь, енот, лиса, белка, волк, фазан, куропатка, орел, дрозд, козодои, голубь-вяхирь и другие.