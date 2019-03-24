Расположенный на южных склонах Большого Кавказа, в окружении лесов и гор, утопающий в зелени Исмаиллинский район является одним из красивейших районов Азербайджана. Исмаиллы - часть исторического региона Ширвана. Территория района входила в состав Кавказской Албании. Здесь сохранилось большое число древнейших памятников различных периодов. Пристального внимания заслуживают также колоритные села района.

АЗЕРТАДЖ предлагает вашему вниманию подборку достопримечательностей, которыми славится Исмаиллы, передает Day.Az.

Девичья башня

Находящаяся на вершине крутой горы на территории Государственного Исмаиллинского заповедника, в 10 км от районного центра, недалеко от деревни Ханагях, в 3 км от трассы, Девичья башня является самым знаменитым и значимым историческим памятником района. Вершина горы покрыта таким густым лесом, что солнечные лучи туда, можно сказать, и не проникают, отчего здесь всегда царит прохлада. От крепости сохранились только некоторые башни, стены и часть террасы. От башни вел подземный тоннель к крепости Джаваншира, которая находится в нескольких километрах в соседней деревне.

В разных источниках дата строительства варьируется с VII по XI-XII века. Эта оборонительная крепость площадью 1,5 га, возведена на правом берегу реки Ах-ох на вершине горы, окруженной отвесными скалами. На автомобиле можно доехать до одноименной зоны отдыха, дальше около километра придется пройти пешком. Чтобы добраться до Девичьей башни надо перебраться через быструю горную реку, что добавляет путешествию определенную долю экстрима. Будет благоразумно, если вы возьмете себе проводника из местных жителей. Конечно же, с высоты Девичьей башни открывается неописуемо красивая панорама, наслаждение которой с лихвой окупят все трудности подъема к этому историческому памятнику.

Крепость Джаваншира

Эта крепость, находящаяся в 7 км от районного центра и в 4 км от деревни Талыстан, на правом берегу Агчая, является гордостью Исмаиллы. Талыстан - одно из древнейших поселений Исмаиллы, находится в 4 км к северу от районного центра. Топоним означает "тала мескени" - "поселение на поляне". В окрестностях деревни сохранились следы 4 древних поселений и 5 кладбищ. Первые археологические раскопки производились тут в 60-х годах прошлого века. Предполагается, что эта территория имеет 2000-летнюю историю.

Доехав до деревни на машине, дальше до крепости Джаваншира можно проехать только верхом на лошади или пройти пешком. Крепость состоит из внешней и внутренней части (Ичгала). Ширина южной стены основной части достигает 2 метров, высота 10 метров. Ичгала площадью 2 га построена на самой вершине горы. Это мощная оборонительная система раннего средневековья. Говорят, провинившихся сбрасывали с этой скалы вниз, в пропасть. Крепость связана с именем знаменитого албанского полководца и выдающегося правителя Джаваншира Мехранида (642-681). Гирдыманское княжество, основанное династией Мехранидов, располагалось на территории современного Исмаиллинского района, позднее они распространили свою власть на всю Албанию. Отсюда в Девичью башню, находящуюся на расстоянии 7 км, вел подземный тоннель. Со временем тоннель обвалился, но некоторые его части сохранились до наших дней. На территории крепости находится водопад, окруженный густым лесом. Это идеальное место для пикника.

Парк имени Гейдара Алиева

В центральном парке имени Гейдара Алиева с его музыкальным фонтаном, уютными скамейками и стильными фонарями, сделанными на заказ в Европе, по вечерам и на уикенды всегда людно. И стар и млад собираются здесь по вечерам посидеть под величественными вековыми платанами, послушать музыку и посмотреть новости на огромном мониторе, установленном на здании Исмаиллинского Центра культуры и туризма. В парке действует множество детских аттракционов, таких как американские горки, карусели "Гуси-лебеди" и "День и ночь", детская железная дорога, надувной полигон для детских игр, машинки на магнитных подушках и пр.

Всегда открыты рестораны и кафе. В одном из уголков парка разбит японский садик с декоративными деревцами, рассаженными среди живописно расставленных камней. В установленных здесь же беседках можно посидеть, созерцая окружающую красоту.

Повсюду в парке на газонах установлены большие кувшины "под старину" и различные скульптурные композиции. Многоступенчатый центральный фонтан прямоугольной формы делит парк на две части и привлекает внимание стеклянным мостиком с подсветкой в стиле модерн.

Краеведческий музей

На территории парка имени Гейдара Алиева располагается Исмаиллинский краеведческий музей, в котором воочию можно ознакомиться с богатой историей края. Действующий с 1980 года музей в 2009 году перебрался в новое здание. Коллекция музея насчитывает более 1000 экспонатов, среди которых немало уникальных, такие, например, как самое старое из найденных в мире сливочное масло! Оно было обнаружено в амфоре в деревне Моллаисаглы при строительстве водопровода Огуз - Габала - Баку. Специалисты столичного музея археологии провели экспертизу и выяснили, что по происхождению масло относиться к III-I вв. до н.э.

Также в деревне Моллаисаглы, в которой проживают хапыты - одна из народностей Кавказской Албании, было найдено множество образцов глиняной посуды того времени, бронзовые украшения, захоронения людей, относящиеся ко II-I вв. до н.э.

Эти и многие другие находки также выставлены в музее. Нельзя не упомянуть и хранящийся здесь камень - предположительно метеорит, прилетевший на землю из глубин космоса. Необычная расплавленная поверхность камня, большой вес при небольших размерах не оставляют сомнений в его происхождении.

Музей открыт для посетителей ежедневно с 09:00 до 18:00. Перерыв - 13:00-14:00. Вход свободный.

Деревня Галачыг

Находится в 30 км от районного центра и является последним населенным пунктом в этом направлении. Топоним означает "маленькая крепость". Знаменитый эпизод взрывающейся горы, где Исмаил из фильма "Мачеха" собирал плоды шиповника, снят здесь. Эта гора находится прямо посередине дороги, ведущей к деревне, где шли съемки. Во время съемок фильма тут и вправду строилась дорога, и взрыв был самый настоящий. В то время дорога в Галачыг была трудной и длинной. Галачыг, расположенный в одном из красивейших уголков природы и обладающий прекрасным воздухом, знаменит своими крупными каштанами. Это единственная деревня в Исмаиллинском районе, где растут каштаны. Эти огромные деревья здесь в деревне растут повсюду, укрывая все вокруг тенью своих мощных крон.

Ивановка

Деревня Ивановка находится на яйлаге (пастбище) между реками Гейчай и Девебатан в горах Аджинохур на высоте 500-800 метров над уровнем моря. Общая площадь территории села более 8 тыс. га. Вдоль дороги расположены золотистые пшеничные нивы и черные вспаханные поля. Только подъехав к ним, становится ясно, что похожие издалека на обгоревшую землю поля на самом деле пашни. Дорога к деревне отличается особой аккуратностью и ухоженностью. Ивановка, сохранившая все свои обычаи, традиции, фольклор и быт, находится в 14 км от районного центра.

После развала СССР все колхозы пришли в упадок и были ликвидированы. Колхоз сохранился только в Ивановке, где по-прежнему действует система коллективно-общественного труда, он носит имя легендарного председателя Никитина, который долгие годы руководил этим хозяйством. В колхозе содержится 2 200 голов крупного рогатого скота, 7 000 тысяч овец, а также птица.

Продукция этого колхоза завоевала признание и у столичных жителей. В Баку работает магазин, где реализуется экологически чистые продукты из Ивановки. Здесь выращиваются пшеница, подсолнечник, овощи, производятся молочные продукты - сливочное масло, сметана, сыр, а также мед.

Исконное название Ивановки было Нефтеран. Деревня была переименована в честь возглавлявшего кампанию переселения молокан в Азербайджан полковника Иванова.

Жители Ивановки называют себя "молокане", их предки были сосланы за нежелание принимать российскую церковную реформу и придерживались старообрядчества.

Так или иначе, но переселение молокан в первой половине XIX века в Азербайджан было частью царской политики русификации завоеванных территорий.

Дома в Ивановке - это старинные, классические стандартные деревянные постройки с резными наличниками. Ряды домов разделены дорогами, образующими широкие улицы. Возле каждого дома есть лавочка. В садах растут фруктовые деревья, у всех есть огород, где выращивают бахчевые, кукурузу, подсолнухи.

Помимо молокан в Ивановке проживает много лезгин и азербайджанцев.

Туристическая зона Бадо - Басгал

На первой остановке этого маршрута - в Бадо есть серный минеральный источник, обладающий целебным свойством. Находится он прямо у дороги, поэтому здесь всегда много людей, особенно в летнее время. Недалеко от этого источника находится местечко, называемое "Едди булаг" ("Семь источников"), считающееся излюбленным местом туристов. 7 источников, расположенных в лесу рядом друг с другом - это спасение от летней жары.

Туристическая зона Бадо - Басгал богата историческими памятниками, так как никакой туристической инфраструктуры в районе этих памятников нет, чтобы обойти их все, нужно несколько дней. Добраться до них можно только верхом на лошади или же пешком.

От памятника Ханская крепость (XII-XIII век) осталась только одна стена высотой в несколько метров. Крепость была летней резиденцией Ширванских правителей.

Другая крепость - Харам находится на живописном невысоком холме недалеко от деревни Сулут, на правом берегу реки Харам. Местные называют ее Гырхгыз (40 девушек) или Гырхотаг (40 комнат). Здесь больше 40 комнат. Легенда гласит, что Ширваншах в каждой комнате держал по девушке. Крепость, используемая для прелюбодеяния, в народе получила название "Харам", что означает "нечестивость". До деревни можно добраться на машине, дальше только на лошади или пешком.

Крепость Фит взяла свое название от горы Фитдаг, находящейся на высоте 1810 метров над уровнем моря. Эта древняя резиденция Ширваншахов имела стратегическое значение и служила убежищем. Есть много легенд об этой крепости, одна из них связывает ее с Александром Македонским.

Во время борьбы против русских войск Шамахинский хан Мустафа использовал крепость Фит как ставку. Поблизости проведен оборонительный рубеж. От реки Харамчай к крепости по крутому склону можно подняться только на лошади или пешком. Вокруг крепости сохранились средневековый хамам, площади и оборонительный рубеж.

Басгал

С первого взгляда похожая на Бакинскую старую крепость, деревня Басгал (56 км от райцентра) радует своей ухоженностью. Деревня до 1933 года была районным центром. В честь этой деревни даже создан музыкальный номер "Басгал". Некоторые эпизоды фильма "На дальних берегах" (1958 г.) были сняты здесь. Деревня площадью 60 га объявлена государственным заповедником. Численность населения села небольшая. Так, если 20 лет назад здесь проживало 3 000 человек, то сейчас осталось около 1 500.

Узкие улицы, вымощенные булыжником, и дома, построенные из тех же камней, создают особую атмосферу. Интересной особенностью Басгала является то, что все дома построены лицом к Мекке. Другая отличительная особенность в том, что еще с XVII века хамамы здесь устраивались внутри дома. Двухэтажные дома аккуратно выстроены вдоль улицы, есть дворики. На первом этаже находятся хозяйственные помещения, второй этаж - жилой. В строениях кладка через каждые 5-6 слоев речного камня переложена бревнами. Специалисты называют это "сейсмическим поясом", так что все постройки устойчивы к землетрясениям.

В Басгале произрастает чинара, посаженная еще в XVI веке: в выдолбленном его огромном стволе одно время была чайхана, а после парикмахерская. Дерево охраняется государством.

В XII веке в Басгале была построена канализационная система, которая носит название кюребенд и действует до сих пор.

Кялагаи

В средние века Басгал был одним из центров ремесел и шелкопрядения. И шекинцы переняли шелкопрядение у басгальцев. Можно сказать, что до последнего времени почти в каждом доме были старинные шелкопрядильные станки. Искусство красильщиков, ткачей, шелководства и шелкопрядения передавалось из поколения в поколение. Самое популярное изделие из шелка, конечно же, кялагаи - национальный вид шали.

Кялагаи - это традиционный женский платок, который производится исключительно в Азербайджане. В то же время это замечательный образец азербайджанского народного творчества. Кялагаи был одним из основных атрибутов женской одежды, вне зависимости от социального статуса. Производились кялагаи для девушек, для женщин среднего и пожилого возрастов. Кялагаи могут быть разных цветов и размеров и обычно декорируются растительным или геометрическим орнаментом по всему краю (йелани) и/или по центру (хонча) изделия. Обычно на свадьбе на девушку надевали красный, а на траурные мероприятия все носили черный кялагаи. Повседневно женщины носили белые, кремовые и коричневые кялагаи. Имело значение и как повязан кялагаи. Так молодые женщины и девочки покрывали кялагаи голову как "орпег", а женщины в возрасте как "чалму" или "динге". В настоящее время кялагаи можно носить, к примеру, как шаль, накинутую на плечи, как парео, панчо и т.д.

Самые ценные кялагаи - те, которые содержат 6 или 7 цветов, именно такие и производят до сих пор в Басгале.

До 60-х годов прошлого столетия в каждом басгальском доме ткали келагаи. После развала СССР прилавки страны наводнились различными шалями и другими женскими головными уборами. Национальные кялагаи вышли из моды. Но и сейчас в Басгале действует Центр шелка Баскал, в котором ткут не только кялагаи, но и другие изделия из шелка. При Центре также действует небольшой музей кялагаи.

Лагич

Особое внимание заслуживает село Лагич, известное еще с VII века. Оно расположено на берегу Гирдиманчая на высоте 1200 м над уровнем моря. Этот маленький город в горах - один из самых интересных центров ремесленничества Азербайджана. Лагич издревле славится оружием и посудой, которые изготавливаются из меди. Посуда и оружие, изготовленные мастерами Лагича, прославились на Кавказе и охотно раскупались. Большинство мастерских и лавок Лагича расположены вдоль центральной улицы поселка. Несмотря на трудности, местные умельцы до сих пор продолжают дело своих предков: это медники, кожевенные мастера, гончары, кузнецы, шапочники, резцы по дереву. Здесь также ткут ковры, изготавливают сувениры и национальную одежду.