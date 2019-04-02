6 секретов Азербайджана: лучшие места, которые стоит посетить туристам - ФОТО
Эксперт по туризму и автор путеводителей Марк Эллиот порекомендовал лучшие места в Азербайджане, которые обязан посетить каждый турист, посетивший нашу страну.
Как передает Day.Az со ссылкой на Wanderlust, Марк отметил, что, если в 2017-18 годах Грузия была в центре внимания, то в 2019 году Азербайджан станет еще более интересным для путешественников, так как здесь пройдут финал Лиги Европы, а также выдающийся Гран-при Формулы-1.
""Страна огня", известная своей Янар Даг, грязевыми вулканами, ослепительной архитектурой 21-го века, среди которых есть всемирно известные 30-этажные Flame Towers. Здесь множество мест, которые обязательно надо посетить! Но сегодня я хочу рассказать вам о местах за пределами Баку и Абшерона!", - пишет Марк.
Представляем вашему вниманию ТОП-6 мест, которые эксперт и автор посчитал самыми волшебными и удивительными в Азербайджане:
1. Дворец шекинских ханов
2. Мавзолей Ноя в Нахчыване
3. Нахчыванская Автономная Республика
4. Крепость Алинджа в Ордубаде
5. Габала (ради великолепных вин - пометка автора)
6. Талышские горы и Каспийское побережье
Али РагимовСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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