Эксперт по туризму и автор путеводителей Марк Эллиот порекомендовал лучшие места в Азербайджане, которые обязан посетить каждый турист, посетивший нашу страну.

Как передает Day.Az со ссылкой на Wanderlust, Марк отметил, что, если в 2017-18 годах Грузия была в центре внимания, то в 2019 году Азербайджан станет еще более интересным для путешественников, так как здесь пройдут финал Лиги Европы, а также выдающийся Гран-при Формулы-1.

""Страна огня", известная своей Янар Даг, грязевыми вулканами, ослепительной архитектурой 21-го века, среди которых есть всемирно известные 30-этажные Flame Towers. Здесь множество мест, которые обязательно надо посетить! Но сегодня я хочу рассказать вам о местах за пределами Баку и Абшерона!", - пишет Марк.

Представляем вашему вниманию ТОП-6 мест, которые эксперт и автор посчитал самыми волшебными и удивительными в Азербайджане:

1. Дворец шекинских ханов

2. Мавзолей Ноя в Нахчыване

3. Нахчыванская Автономная Республика

4. Крепость Алинджа в Ордубаде

5. Габала (ради великолепных вин - пометка автора)

6. Талышские горы и Каспийское побережье

Али Рагимов