Азербайджан - яркая колоритная страна, где тесно переплелись европейская и азиатская культуры. Это современное процветающее государство, бережно хранящее свои ценности и историю. По всей стране расположены сотни исторических достопримечательностей: крепости и дворцы, древние города и мечети, сохранившиеся со времен могущественной Персии.Это современный архитектурный комплекс, символ нового и процветающего Азербайджана. Строения представляют собой огромные стеклянные небоскребы в форме устремленных к небу языков пламени. Вечером на фасаде включается подсветка, имитирующая пылающий огонь. Пламенные башни видны почти из любой точки Баку, гости столицы приходят в восторг от созерцания игры красок на стеклянной поверхности башен.Территория, охраняемая ЮНЕСКО и включенная в список всемирного наследия. Здесь находятся знаменитые грязевые вулканы, бьющие из-под земли вперемешку с нефтью и водой. А также наскальные рисунки, сохранившиеся с доисторической эпохи, демонстрирующие верования и повседневную жизнь первобытных людей. У подножья горы Беюкдаш сохранились надписи римских легионеров, побывавших тут в I веке.Таинственное сооружение на территории древней бакинской крепости Ичери Шехер. Башня считается символом города и уникальным объектом, так как представляет собой образец азербайджанской архитектуры, не имеющей аналогов в регионе. Существует версия, что изначально на ее территории располагался древний зороастрийский храм, где поклонялись солнцу и огню.Самый древний жилой квартал Баку, который окружен неплохо сохранившимися крепостными стенами. На этой территории люди проживали еще со времен бронзового века. Даже сейчас в домах, многим из которых сотни и тысячи лет, проживают люди. Посреди каменных улочек Ичери Шехера время как будто остановило свой ход - здесь можно полностью прочувствовать атмосферу и колорит страны.Представляет собой дворцовый ансамбль XV века, где проживали правители Ширвана. При возведении большинства построек использовался апшеронский известняк, который со временем приобрел красивый золотисто-ореховый оттенок. На территории комплекса располагается царская усыпальница, дворцовая мечеть, дворик Диван-ханэ, мавзолей ученого Сейида Яхья Бакуви.

Современное футуристическое сооружение с музеями, конгресс-центрами, офисами и выставочными галереями, демонстрирующими достижения азербайджанской культуры. Здание в 2014 году получило мировую премию за лучший дизайн. Центр Гейдара Алиева был учрежден в 2006 году - и его обязательно нужно посетить туристу!Красивое двухэтажное здание с богатым внутренним и внешним убранством. В XVIII веке был построен как резиденция Гусейн-хана Муштада. На фасаде дворца красуются великолепно выполненные сцены охоты и войны в обрамлении замысловатых растительных и геометрических орнаментов. Витражи, состоящие из нескольких тысяч кусочков стекла, украшены ажурными решетками из камня.Постоялый двор, находящийся на одном из отрезков Великого шелкового пути. Место остановки и отдыха купцов, рабовладельцев, гонцов, путников, которые на протяжении столетий задерживались здесь, чтобы набраться сил для дальнейшего путешествия. Сейчас часть караван-сарая отдана под отель, а в другой части действует музей. Стены сооружения возведены из прочного и толстого камня, большие арочные ворота, служившие входом, в случае опасности наглухо закрывались и обеспечивали убежище находящимся внутри людям.Значимый памятник исламской архитектуры на берегу Бакинской бухты. Мечеть была построена в XIII столетии. Процветая и развиваясь, просуществовала VII веков, а в 1936 году была взорвана по приказу пришедших к власти советских функционеров. В 1994 году Гейдар Алиев издал указ о восстановлении мечети на прежнем месте. Новое здание строили до 2008 года, так как пытались повторить формы и очертания старой мечети, воссоздать интерьер по фотографиям.Бакинская мечеть, построенная в начале XX века. Она избежала участи быть разрушенной при советской власти, долго функционировала как склад и амбар, но после 1943 г. опять стала мечетью. В отделке здания использовалось золото, внутренние узоры и надписи выполнены в стиле школы азербайджанской живописи. Купола храма сделаны из мрамора.Достаточно экзотическая для Азербайджана достопримечательность. Храм был возведен в XVIII веке силами индуистской общины, представители которой называли себя сикхами. Здание было построено на месте древнего зороастрийского святилища, где до принятия ислама поклонялись огню и совершали мистические ритуалы. Последние представители зороастризма ушли в Индию, но их потомки вернулись через века и возвели новое святилище - Храм огнепоклонников Атешгях.Здание в венецианском стиле, возведенное на средства нефтяного промышленника и миллионера начала двадцатого столетия Муртузы Мухтарова. После свадебной поездки по Европе его жена была сильно впечатлена европейской архитектурой, особенно летящими венецианскими палаццо. Мухтаров решил построить для любимой супруги дворец на европейский манер, для чего нанял архитектора Плошко.Экспозиции музея в основном посвящены искусству плетения ковра. Представлены различные школы и эпохи, коллекция содержат немало экземпляров, представляющих историческую ценность. Самый старый экспонат - это фрагмент ковра, вытканного в XVII веке представителями школы "Овчулуг". Помимо ковров в музее присутствуют коллекции керамической посуды, бронзовых, золотых и серебряных украшений, национальных костюмов.