Финал Лиги Европы УЕФА в Баку станет запоминающимся событием. Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на страницу посольства Великобритании в Баку, об этом сказала посол страны в Азербайджане Кэрол Крофтс, передает Day.Az.

"Поздравляем "Арсенал" и "Челси" с выходом в финал Лиги Европы УЕФА, который состоится 29 мая. Обе команды играли в Баку раньше, но не друг против друга . Впервые два клуба из Премьер-лиги будут играть друг с другом на великолепном бакинском стадионе, и я уверена, что это станет запоминающимся событием. Мы ожидаем, что в Баку приедет больше британских фанатов, чем когда-либо прежде, и уверена, что им понравится в этом прекрасном городе. Азербайджан славится своим превосходным гостеприимством, и я знаю, что им гарантирован теплый прием", - сказала она.

Крофтс отметила, что на этой неделе в Баку прибудут передовые команды полиции Великобритании, а также представители "Арсенала" и "Челси".

"Мы все тесно сотрудничаем с властями Азербайджана в подготовке к матчу. Я хотела бы поблагодарить всех участников за поддержку и желаю обеим командам удачи в этом особом мероприятии", - сказала посол.