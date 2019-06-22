Масаллы - необычайно колоритный и интересный во всех отношениях уголок Азербайджана. Этот регион неизменно привлекает к себе множество туристов, благодаря уникальным историческим памятникам, живописной и неповторимой природе и гостеприимству местных жителей. Пожалуй, гостеприимство является главной чертой характера масаллинцев. Здесь всегда рады гостям, пытаются окружить их заботой и вниманием.

А еще в Масаллы имеется деревня, плотность населения в которой больше, чем в Китае; здесь до сих пор плетут циновки и корзины из камыша и делают традиционные расписные сундуки из кипариса. В Масаллы также выступают свои "бурановские бабушки" и растет цветок, являющийся компонентом духов самых прославленных парфюмерных брендов.

Железная парротия и счастье парфюмера

Благодаря мягкому субтропическому климату средняя температура в Масаллы летом составляет +29 градусов, а зимой держится в среднем на уровне 7 градусов выше нуля. Весь район покрыт густыми лесами, в которых произрастают редкие растения, в том числе и знаменитое железное дерево или, выражаясь научным языком - парротия персидская, древесина которой настолько тяжела, что тонет в воде. Издревле местные жители изготавливали из нее ткацкие станки. Собственно, и по сей день, древесина железного дерева идет на детали для станков ткацкой промышленности.

Обилие осадков и солнечных дней в году позволяют развивать в районе цитрусовое плодоводство. Кроме того, повсюду в Масаллы растут банановые пальмы, которые здорово разнообразят местный пейзаж: порой ощущаешь себя в джунглях, того и гляди, из зарослей выскочит горилла или шимпанзе. Не удивительно, что в Масаллы с его благословенным климатом много садоводов-любителей. Местные жители шутят, что стоит обронить семечко или воткнуть в землю ветку, они обязательно прорастут.



Повсюду вдоль дорог и в селениях продаются комнатные и садовые растения в горшках. Причем разнообразию видов, представленных здесь, позавидует любой столичный магазин. Помимо широко распространенных бегоний, фикусов, роз, азалий и характерных для субтропиков лимонов, на этих импровизированных рынках можно встретить и довольно экзотические предложения. Например, можно приобрести увешанный съедобными оранжевыми плодами куст кинкана (кумквата): да-да, того самого кинкана, который в сезон килограммами продают на столичных рынках и в супермаркетах и из которого получаются изысканное варенье и компот. При должном уходе это растение прекрасно растет и плодоносит на балконе городской квартиры.



Еще одним постоянным обитателем местных рынков является удивительное растение лантана, которое, впрочем, под его научным названием никто здесь не знает - многие зовут его "едди гёзял" (семь красавиц), а некоторые, почему-то еще и "фенербахча". Так или иначе, это красиво цветущее растение привлекает своим приятным запахом: причем пахнут все его части - и стебли, и листья; а собранные в соцветия цветки источают тонкий аромат дорогого парфюма. Неудивительно, что лантана и вправду является любимицей парфюмеров и входит в пирамиду духов самых знаменитых брендов. Из новинок достаточно упомянуть DKNY Summer 2014, изысканный женский аромат Fendi Lchr("39")Acquarossa или арабский парфюм Aquatic Rose by Estiara. Еще одно уникальное свойство лантаны: ее цветки могут менять окраску: раскрываются желтыми, а к окончанию цветения становятся красными. По словам масаллинских продавцов, это растение легко адаптируется к комнатным условиям и радует хозяев обильным цветением с мая по ноябрь. В естественных же условиях его нередко можно встретить в оврагах, вблизи водоемов и рек.

Кстати, самая протяженная и полноводная река субтропической зоны Азербайджана - Виляшчай протекает по территории Масаллинского района. Извилистое русло этой горной реки петляет по всему Масаллы и в конце своего долгого путешествия длиной 111 км впадает в Каспийское море. Топоним "Виляшчай" известен тысячи лет. Еще известный александрийский астроном, математик и географ II века н.э. Птоломей указывал на карте Каспия, что Виляшчай впадает в море в заливе Гызылагач. Сегодня площадь бассейна реки составляет 935 кв. км. Виляшчай также условно проводит границу между Масаллинским и Лерикским районами. С целью эффективного использования речных вод в 1979 году на реке были построены плотина и водохранилище. Надо сказать, что Виляшчай богат рыбными ресурсами, здесь развито рыболовство. Часто, в поисках умиротворения люди приходят порыбачить и на водохранилище, откуда открывается прекрасная панорама на лес и прилегающие горы.

Настырные рыбки, или Привет китайцам

Масаллы издавна славится своими целебными водами, наиболее известной из которых является Истису (буквальный перевод с азербайджанского - "горячая вода"). Этот термальный источник пробивается в нескольких местах на берегу реки Виляшчай на склоне горы Домбалов выше уровня моря на 1650 метров. Источник не иссякает уже многие сотни лет, однако точной истории его возникновения никто не знает. Люди издревле считали волшебным источник, чья вода является панацеей от тысячи болезней.

В 1960 году известный ученый, врач, поэт и композитор Мир Казым Асланлы-Саренг установил, что в состав этой воды входят сульфит водорода, кальций, натрий, хлор, гидроуглерод магнезии, йод. Вода поступает из недр земли с глубины 90-250 м в горячем виде (около 69 градусов) и показана при лечении многих заболеваний.

Открытие Мир Казыма Асланлы-Саренга вызвало большой интерес. Со стороны государства сюда, на целительный источник Истису, были приглашены 12 ученых из профильных клиник и ведущих научных центров всего Советского Союза, которые подтвердили выводы азербайджанского специалиста. После этого в 1971 году источник получил статус общесоюзного курортно-лечебного санатория и стал интенсивно осваиваться. Сегодня этот санаторий носит название "Фатимеи-Захра" и продолжает принимать посетителей. Здесь можно не только подправить здоровье, но и отдохнуть. Летом посетители любят понежиться в водах Виляшчая. На одном из участков реки воды термального источника, ниспадая по камням, смешиваются с прохладными водами реки, образуя нечто вроде термальных ванн. Здесь повсюду водятся небольшие юркие рыбки, которые пощипывают отдыхающих за открытые участки кожи. Считается, что эти "рыбные" процедуры способствуют избавлению от кожных заболеваний.

Интересен и этнический состав Масаллинского района, в котором большую часть населения помимо азербайджанцев составляют талышы - народность, отличающаяся самобытной культурой, традициями и кухней. В районе множество колоритных сел и деревень, где чтут традиции и ремесла - гончарное дело, плетение циновок, корзин, изготовление традиционных расписных сундуков и т.д.

В прежние времена плетение из камыша широко было распространено в Азербайджане, в частности в южном регионе. Однако сегодня в Масаллы это ремесло сохранилось только в деревне Мусакючя, где им занимаются 40-50 человек. Камыш (на местном наречии - pizə) заготавливают в основном женщины, собирая его весной и летом в болотистых местах и у моря (нередко рискуя быть ужаленными змеями). Удаляют листья и складывают на просушку на 2-3 дня. Затем на специальном станке из стеблей изготавливают маты, циновки, корзины и т.п. В день умелицы могут сплести 3-4 циновки, стандартный размер которых составляет 1.10 на 4 метра, однако это могут быть и 5-7-метровые циновки. Говорят, такие циновки не пропускают влагу и могут использоваться в течение 2-3 лет. Обычно их стелют во дворе или в доме, или используют в декоративных целях в зонах отдыха.

Еще одно традиционное ремесло в Масаллы - изготовление сундуков. Надо сказать, что в старину сундуки были непременным атрибутом женитьбы. Невеста, покидая отчий дом, уносила свое приданое в сундуках. Во многих районах этот обычай соблюдается и поныне как дань традициям. Во всем южном регионе изготовлением сундуков сегодня занимаются 2-3 человека и только в деревне Эркиван Масаллинского района.



Одним из известных мастеров является Шарафат Азизов, чьи дед и отец также занимались этим ремеслом. А ныне мастер пытается передать свои навыки и умения своему сыну. Как правило, сундуки изготавливаются из податливой древесины кипариса. В среднем мастер делает 1-2 стандартных сундука в день размерами от 20х12 см до 100х50 см. Стандартные же, самые "ходовые" сундуки имеют размеры 80х40 см.

Селение Эркиван, в котором проживает 18 000 человек, примечательно еще и тем, что является рекордсменом в Азербайджане по плотности населения. Так, на один квадратный километр площади здесь приходится 220 человек - это даже больше, чем в Китае! В среднем же, в Масаллы плотность населения превышает среднюю плотность населения Азербайджана в 3 раза.

Жить припеваючи, или Кулинарные контрасты

Мало кто знает, но в Масаллы тоже есть молоканская деревня - Калиновка. Когда-то эта местность называлась Лямса (с талышского - "озеро", "поляна"). В 1840 году сюда из Шамахы переселились русские молокане, сосланные в начале XIX века из России. Первоначально заложенное ими селение называлось Михайловкой, в честь основателя Михаила Попова. После 1917 года селение стало именоваться Калиновка. Известно, что в 1860 году в этом селении была открыта первая в Масаллы школа. До 90-х годов прошлого века более половины населения Калиновки составляли этнические русские. Сегодня в селении проживает 2 557 человек, из которых русских осталось шестеро, остальное население составляют азербайджанцы.

Масаллинская земля богата не только прекрасной природой, но и народными талантами. Важную роль в возрождении и сохранении в районе традиционной культуры играют художественные коллективы. Самым известным в Масаллы и далеко за его пределами является фольклорный ансамбль песни и танца "Халай", завоевавший титул "народного". Ансамбль образовался в 1956 году в селе Махмудавар, где здравствует и поныне.

Известно 3 состава ансамбля - коллектив ветеранов, нынешнее поколение и молодняк. Возрастной диапазон участников коллектива ветеранов варьирует от 45 до 60 лет, а возраст вокалистов современного состава ансамбля - 17-35 лет. Ветеранский состав ансамбля "Халай" часто сравнивают с известным коллективом "Бурановские бабушки", с той лишь разницей, что наш "Халай" появился гораздо раньше! Все составы регулярно проводят репетиции и выступают перед публикой. Выступления ансамбля проходят по большим праздникам в масаллинском Доме культуры. Также несколько раз в месяц ансамбль дает концерты перед отдыхающими в различных зонах отдыха и санаториях - "Истису", "Даштвенд", "Гёлюстю" и др. Нередко ансамбль выступает и в соседних районах. Кроме того, ансамбль часто гастролирует и неоднократно выступал в России, Украине, Беларуси, Грузии, Турции, Ираке, Венгрии и др. странах. В репертуар коллектива "Халай" входят народные талышские, азербайджанские, иранские песни, танцы и сценические номера. Среди них такие известные народные мотивы, как "Лолу" ("Халай"), "Айлали", "Бу Лейли", "Дильшады", "Масаллы", "Вокзалы", "Мирзяйи", "Дильбяри" и другие, которые служат основой для создания ярких и колоритных песенно-танцевальных образов. В представлениях ансамбля используются яркие национальные костюмы и реквизит, созданные народными умельцами Масаллы.

Не случайно вот уже третий год в Масаллинском районе проводится Международный фестиваль фольклора, призванный возрождать, сохранять и развивать самобытное народное творчество, обычаи и культуру различных народностей, населяющих Азербайджан и другие страны. Сам Масаллы настолько богат народными традициями, что в 2012 году этот район был объявлен фольклорной столицей Азербайджана.

Рассказывая о Масаллы, невозможно обойти вниманием тему талышской кухни, которая очень богата, разнообразна и имеет древнюю историю. Еще во время археологических раскопок в районе была найдена кухонная утварь из камня и глины: пиалы, сосуды для воды, сковороды, кувшины, относящиеся к периоду III-I веков до нашей эры.

В Масаллинском регионе широко распространены блюда из риса - не менее 20 наименований, среди которых различные вариации плова: пахла плову, лобья плову, туршулу аш, лобья ашы, айран ашы (та же довга). Кроме этого, в талышской кухне известны 23 вида мясных блюд, 9 видов рыбных блюд, 8 видов каш, 5 видов омлета, 28 видов блюд из фруктов, разные виды "сырдагов" (тушеные баклажаны) и др. Широко распространены блюда ляргя, мярджи, лявянги из птицы, рыбы, фаршированной орехами, луком, сумахом, которые только в Масаллы готовят в тяндире. На десерт здесь часто готовят люкю - лепешки из рисовой муки с маслом и молоком, сладкие булочки из рисовой муки и т.п.

Рацион масаллинцев меняется и в зависимости от времени года. К примеру, в мае в этих краях в почете жирный плов с фасолью и мелко нарезанным свежим укропом. Весной также в моде листовой салат вместе с яблочным соусом, приправленным ароматными травами. Кроме того, здесь любят неожиданные контрасты. Скажем, копченую рыбу могут подать к столу с пловом или сладким арбузом.

Путешествовать и изучать Масаллы можно постоянно, всякий раз открывая для себя что-то новое. Каждый проведенный в этом щедром крае день будет богат незабываемыми впечатлениями и станет яркой страницей в жизни любого туриста, посетившего Азербайджан.

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