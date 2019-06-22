https://news.day.az/society/1131301.html Трагедия в Гобустане: утонули подростки
Трагедия в Гобустане: утонули подростки
В Гобустанском районе два подростка погибли в результате несчастного случая.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, вчера вечером вынужденный переселенец из Физулинского района, который вместе с семьей поселился в местности Аджыдяря в Гобустанском районе, Ибадов Мансим Мовсум оглу (2001 г.р.) и житель села Текле Шамахинского района Алиев Фарид Эльсевар оглу (2004 г.р.) утонули в озере.
Родители начали поиски своих детей. В час ночи их одежда была найдена на берегу озера.
Затем поиски продолжились на воде. Тела подростков были найдены.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре