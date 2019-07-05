Каждый регион Азербайджана хорош по-своему, каждый имеет свою изюминку и особенности. Даже если с первого взгляда леса, например, Исмаиллы и Губы покажутся похожими друг на друга, при повторном знакомстве с этими районами вы уже начнете отличать их по фотографии.

Совершенно не похож на другие северо-западный регион. Здесь все по-другому, даже деревья выше и шире в обхвате, чем на северо-востоке и тем более - на юге. Это царство заповедных лесов, в которых идет дикая жизнь, и заоблачных вершин.

Жемчужиной северо-запада Азербайджана можно назвать Загатальский район. Его непохожесть на другие начинаешь ощущать, уже сходя с поезда.

Сам город Загатала - это не городок районного масштаба, а город в полном смысле этого слова. Необычный, аккуратный, с присущей только ему архитектурой, а также атрибутами "цивилизации" - супермаркетами и парками. Кстати, о парках. Городской парк, созданный на склоне горы с использованием природного ландшафта, - просто мечта для жителя столицы. Здесь можно почувствовать единение с природой, не отходя далеко от той самой цивилизации.

Впрочем, Загатальский район - один из тех, где природа и цивилизация не мешают друг другу. И это очень важная его особенность, сказывающаяся в том числе на особенностях характера местных жителей - спокойных, рассудительных, учтивых и очень бережно относящихся к тому месту, где живут. Даже в глухом высокогорном селе, куда с трудом поднимаются внедорожники, дома и участки очень ухоженные.

Загатальский район знаменит своим заповедником, в котором проживают многие редкие виды животных и птиц, причем, не на стадии вымирания. Позитивно заряжает и флора этого региона. Здесь нет ни сантиметра, свободного от зеленого цвета, а осенью, как рассказывают, здешние леса раскрашиваются в желтый и багровый цвета.

Спокойствие людей и природы передается и привыкшим к суете и скоростям жителям столицы. Поэтому все, кто хоть раз побывал в Загатальском районе Азербайджана и отдохнул здесь душой, хочет возвращаться сюда вновь и вновь. Этот заряд энергии мы уносим с собой в суету бакинских будней и начинаем ждать следующего отпуска с надеждой снова вернуться к этим лесам, горам и людям.

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