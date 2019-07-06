https://news.day.az/society/1135432.html Туристический Шеки в конце 1980-х - ФОТО
Туристический Шеки в конце 1980-х - ФОТО
В 1989 г. "Внешторгиздат" выпустил небольшой альбом "Шеки", по заказу компании "Интурист", занимавшуюся вопросами иностранных туристов в СССР.
Альбом был выпущен на только на немецком языке, без указания тиража и автора фотографий, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.
В альбоме затрагивают достопримечательности азербайджанского города, его роскошную природу, местную еду, и даже шекинский юмор.
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