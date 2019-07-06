Озеро Гёйгель - одна из жемчужин в ожерелье красот Азербайджана. Точнее, не жемчужина, а бирюза, потому что поверхность озера отливает бирюзовым оттенком. Оно как драгоценный камень, спрятавшийся среди зеленых гор. Увидеть его - это большое счастье для каждого любителя путешествий. Побывав на Гёйгеле, можно считать, что видел если и не все, то одну из самых значимых природных достопримечательностей страны.

Гёйгель располагается на западе Азербайджана, у горы Кяпаз, на высоте 2740 м над уровнем моря и вытянуто узкой полосой с северо-запада на юго-восток. Как утверждают ученые, озеро образовалось в результате разрушительного землетрясения, произошедшего близ Гянджи 30 сентября 1139 года, в результате которого вершина горы Кяпаз обрушилась в ущелье реки Ахсу. Образовавшаяся запруда и образовала сегодняшний Гёйгель.

Оно невероятно живописно само по себе, а обрамляющие его лесистые склоны служат одновременно фоном и рамкой великолепной композиции.

Интересно, что вода в озере всегда холодная и даже в августе не поднимается выше плюс 17-ти. Кроме того, вода здесь очень чистая. Глубина озера колеблется от 30 до 96 м, по ширине его размеры приблизительно 800 м, а по длине - 2800 м.

Здесь особая природная среда, своеобразная флора и фауна.

Вокруг Гёйгеля произрастают более 423 видов деревьев, кустарников и лекарственных растений. В озере водится особый подвид озерной форели - гёйгельская форель, а в окружающих лесах можно встретить волков, лисиц, оленей, косуль, шакалов, медведей, рысь и многих других животных.

Здесь на Гёйгеле в 1925 году был создан первый в Азербайджане заповедник. Национальный парк Гёйгель был создан в 2008 году на базе заповедника. Его площадь составляет 12,755 гектаров.

Помимо Гёйгеля на территории парка имеется еще несколько других маленьких водоемов, среди них озера Зелигель, Маралгель, Аггель, Шамилгель, Гарагель. Особенно, по мнению ценителей красоты, выделяется среди них Маралгель.

Как отмечается на всех туристических сайтах, когда речь заходит о путешествии по Азербайджану, Гёйгель - одно из лучших мест для экотуризма. Здесь очень чистый воздух, насыщенный ароматами целебных растений, потрясающие пейзажи. Это место, где можно вылечить и тело, и душу и даже научиться верить в чудо.

Так что обязательно побывайте на Гёйгеле.

Фото: Ирина Гасанова

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