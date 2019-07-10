В достаточно небольшом по масштабам Азербайджане есть очень много мест, которые по-своему уникальны и притягивают как магнит.

Одно из таких мест - необыкновенное село Хыналыг в Губинском районе. Кто побывал там, с замиранием сердца описывают крутые виражи горного серпантина и потрясающие пейзажи, открывающиеся взору.

Хыналыг долгое время был почти недоступным и недосягаемым для туристов. Но в последние годы, после того, как была заасфальтирована дорога, оно стало местом паломничества любителей путешествий. Здесь суровый климат, а от высоты закладывает уши. Если в Баку идет дождь, стоит ожидать, что в Хыналыге выпал снег. Село расположено на высоте более 2000 метров над уровнем моря! Однако ни высота, ни холод не останавливают туристов, которые едут и едут сюда, чтобы потом рассказывать о своих приключениях, опасности дороги, крутизне обрывов и красоте гор.

Хыналыг иногда называют "островом среди гор", потому что он находится в окружении гор Гызыл Гая, Шахдаг, Туфандаг и Хыналыг.

Сегодня в селе 380 домов, в которых проживает около 2 тысяч жителей. Причем, расположение домов из-за рельефа имеет одну присущую только Хыналыгу особенность - здесь крыши домов служат двором для другого дома, расположенного выше. Еще интереснее, что в потолке домов делается дымовое отверстие, через которое хыналыгцы также ходят друг к другу в гости. Постройки в основном старинные, насчитывающие по 200-300 лет.

Село знаменито своим уникальным языком, своеобразными обычаями и традициями. Здесь находятся относящиеся к средним векам храм Огнепоклонников, гробница Хыдыра Неби, мечети Шейха Шалбуза, Абу Муслима, пещеры и многочисленные неизученные археологические памятники. Эту местность, включенную ЮНЕСКО в список имеющих всемирное значение исторических памятников, часто называют музеем под открытым небом.

В 2007 году историческая территория села была объявлена государственным историко-архитектурным и этнографическим заповедником "Хыналыг".

Фото Ирины Гасановой

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