Волшебно: Озеро Гёйгёль в объективе Рустама Магеррамова - ВИДЕО - ФОТО
Природа Азербайджана поражает своей красотой. Горы, реки, леса, природные источники, невероятные пейзажи привлекают не только местных, но и туристов. Также природа привлекает фотографов.
Известный азербайджанский фотограф Рустам Магеррамов - один из тех, кто путешествует по стране в поисках красивых кадров и делится с пользователями соцсети Instagram великолепными видами.
Так недавно он побывал на озере Гёйгёль, фотографиями и видео которого поделился со своими подписчиками.
Отметим, что это озеро расположено на территории Гёйгёльского района, на северном склоне хребта Муровдаг, у подножия горы Кяпаз, в ущелье реки Ахсу. Гёйгёль является одним из крупнейших озёр в Азербайджане.
Day.Az представляет данные кадры:
Н. Гасымова
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