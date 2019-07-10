Природа Азербайджана поражает своей красотой. Горы, реки, леса, природные источники, невероятные пейзажи привлекают не только местных, но и туристов. Также природа привлекает фотографов.

Известный азербайджанский фотограф Рустам Магеррамов - один из тех, кто путешествует по стране в поисках красивых кадров и делится с пользователями соцсети Instagram великолепными видами.

Так недавно он побывал на озере Гёйгёль, фотографиями и видео которого поделился со своими подписчиками.

Отметим, что это озеро расположено на территории Гёйгёльского района, на северном склоне хребта Муровдаг, у подножия горы Кяпаз, в ущелье реки Ахсу. Гёйгёль является одним из крупнейших озёр в Азербайджане.

Day.Az представляет данные кадры:

Н. Гасымова

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