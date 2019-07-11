Российский писатель Александр Купер написал в "Вечерней Москве" о своей поездке в Габалинский район Азербайджана.

Габала мечты

- Марат, сынок, высоковато заходишь! - голос диспетчера в Габале с легким акцентом. Руки Марата Алиева, командира нашего самолета, спокойно манипулируют рычагами и кнопками.

- Чек! - на английском отвечает Марат.

"Чек" это значит - понял, выполняю.

Лайнер вырывается из белого тоннеля. Я задыхаюсь от никогда не виданной красоты. Огни посадочной полосы, остроконечные горы стремительно надвигаются на меня.

В жизни было два желания - стать моряком и научиться играть на рояле. Обе мечты остались мечтами. Теперь добавилась третья - я хочу стать летчиком. Так же уверенно отвечать диспетчеру: "Чек!"

Много ли человеку надо: небо, горы, море и музыка. Философски думаю я. Имея в виду под музыкой нечто большее, чем "Собачий вальс" или песню, где есть такие строки: "Ты целуй меня везде - я ведь взрослая уже!"

Габала людей

Мне очень нравилось, что в Габале мы встречали много молодых людей. Все началось в самолете. Я имею в виду не только стюардесс-папарацци, фанаток Гусмана.

Командиру нашего экипажа Марату Алиеву - 34 года. Второму пилоту Руслану Амангалиеву - 32. Они двоюродные братья, уроженцы Баку, живут в Москве. Руководство компании поручает им ответственные международные рейсы. Мастерство, спокойствие, интеллект - вот как я охарактеризовал бы профессионализм наших пилотов. В Габалу сквозь туман заходили на посадку и садились в ручном режиме.

Глава исполнительной власти Габалы Сабухи Абдуллаев, встречавший нас, был на вид лет сорока. И он был похож, конечно же, на моряка. Потому что носил модное короткое пальто - типа бушлата, с двумя рядами пуговиц. Бывший таможенник и эмчээсовец, он и его команда проводят в районе туристическую реконструкцию государственного масштаба.

Президент Ильхам Алиев воплотил мечту отца в жизнь. Ветхое и старое жилье в деревнях и поселках района сносят бульдозерами. Взамен предоставляют коттеджи и домики с прилегающими земельными наделами. Все это - бесплатно, за счет государства.

Некоторым, исходя из достатка семьи, покупают даже мебель.

Габала туристов

Какие там шишки, алыча и белые огурцы! За последние годы обыкновенный сельский район превратился в Габалинскую Щвейцарию. Пятизвездочные отели, канатная дорога с рестораном на вершине горы Туфандаг, идеальные шоссе, СПА, европейские заборы в деревнях, коттеджи и шале, стадионы, стрелковый комплекс... Наконец, гольф-клуб и ипподром с конюшнями для породистых лошадей. Это все - современная Габала. Цены на курорте в несколько раз ниже европейских.

Габала мелодий

Едем на фабрику пианино марки Beltmann. Мировой бренд. Международные фестивали камерной музыки в Габале проходят с 2009 года. Лондонский королевский оркестр под управлением Шарля Дютуа на фестивале уже выступал. А также музыканты из России, Израиля, США. Президенты приезжают послушать.

Научиться играть на пианино - моя мечта. Поэтому на фабрику, производящую "Белтманны", я собирался с тайным трепетом.

Оказалось, на фабрике работают 180 местных мастеров и три иностранца. Райнеровская механика для пианино поступает из Германии и Австрии, шерсть для молоточков - из Англии. Дерево - 150-летняя ель - тоже доставляется в контейнерах из-за границы. Чугунные рамы для фортепьяно, четырех пропорций, изготавливают в Азербайджане. Состав пропорций держится в секрете. Каждое пианино получает лицензию и гарантию на 10 лет.

1500 в год. Из них примерно 40 - заказы из других стран.

Габала веков

Шестеро мужиков встали у чинары, и я их сфотографировал. Данакари - Рафик и Олег, Даллари Роман, два Сергея - Антонов и Макаров - и Видади Махмудов. Все они - удины из села Нидж, то есть христиане в Габале. Чинаре - три века. Столько же, сколько их церкви "Чотари". Потом мужики пошли по своим делам - именно здесь выращивают белые огурцы, а также фундук и грецкие орехи. Частные плантации удинов - больше 100 гектаров вокруг села.

Удины - древний кавказский народ-долгожитель, исповедуют христианство. Во всем мире удинов осталось около 10 тысяч человек. 4 тысячи из них компактно проживают в селе Нидж Габалинского района. Почти 900 лет Габала оставалась столицей Кавказской Албании - удивительного государства, до сих пор загадочного и противоречивого.

Удины были одним из 26 племен, основавших Кавказскую Албанию. Никакого отношения к Албании Балканской она не имеет.

А я подошел к чинаре и прижался к стволу. Было очень тепло. Воздух был соткан из солнечных бликов и голубого неба. И надо мной никто не смеялся. Ведь меня никто не видел.

Мне хотелось спросить у мудрого платана: как местные мастера фортепьянной фабрики на слух настраивают пианино? А потом, когда настройку проверяют с помощью специальных приборов, тональности совпадают до микрона. Почему удины говорят на трех языках - русском, азербайджанском и удинском? И никто в их стране не издает указов о запрете нетитульных наречий? Почему в Габале не жгут автомобильных покрышек и не грозят мне санкциями за то, что я хочу быть русским?

Честно говоря, были вопросы и потруднее. Например, почему я не стал моряком? Или пианистом? Почему песни Полада (Полад Бюльбюльоглы - ред.) заставляют плакать? И кто мне шепчет всякий раз, когда я в беде: "Не бойся - я с тобой!" Мой друг, моя любимая или мама, которая сидит на облачке?!

Ни чинара удинов, ни эхо в каньоне высокой горы, ни стая клавишей пианино Beltmann не ответили мне...

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