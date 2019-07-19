Пожалуй, правы те, кто считает, что в Азербайджане нет некрасивых мест. И горы, и степи, и реки, и озера, и, конечно, Каспий - каждый уголок нашей страны неповторим.

Внутренний туризм становится сегодня все более популярным. А потому, раздумывая, куда поехать в отпуск, немало людей уже выбирают регионы Азербайджана.

Исмаиллинский и Габалинский районы - одни из самых красивых и зеленых регионов Азербайджана. Не менее потрясут воображение любителей природы Огуз, Загатала, Шамахы, Лерик, Губа, Гусар и другие чудесные уголки нашей страны.

Например, в Исмаиллинском районе есть множество замечательных мест, где можно отдохнуть, послушать шум горной реки или грохот величественного водопада. Нетронутая природа встречает с распростертыми объятиями, да и местные жители всегда рады гостям. "Далеко ли до водопада? Да нет, всего пять минут", - обещает вам местный пастух. И вот вы идете эти пять минут, превращающиеся незаметно в пятьдесят... В горной местности совсем другие представления о расстояниях. Для местных, в отличие от приезжих городских, не бывает высоко, круто или далеко.

Габала - это потрясающие дороги, чистота, ухоженность и полная гармония быстро развивающейся туристической инфраструктуры с окружающей природой. Дальше - все выше и выше в горы. Огуз, Шеки, Гах, Загатала... Один район краше другого. Зеленые горы, бурные водопады, головокружительные высоты и захватывающие дух пропасти, на дне которых гремят ледяные потоки. Порой может показаться, что пейзаж одного района не отличить от другого, но если присмотреться повнимательнее, то всегда увидишь, что каждый регион имеет свои отличия. И горные склоны, и растительный покров - со своими особенностями. Заядлые путешественники всегда смогут отличить фото, сделанное в Исмаиллы, от губинского пейзажа. Все регионы Азербайджана прекрасны, и каждый прекрасен по-своему.

И, конечно, не забудем о нашем Баку и Каспии, которыми мы тоже не устаем любоваться.

Приятных путешествий!

Мамед Ахмедов

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