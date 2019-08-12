Недавно СМИ сообщили радостную весть - начинается работа по реставрации исторического памятника Чыраг-Гала.

Останки величественной крепости, расположенной на территории Шабранского района Азербайджана, знакомы всем. Чыраг-Гала - один из тех объектов, что уже многие десятилетия привлекают к себе внимание историков, туристов, скалолазов и любителей мистики.

Согласно подписанному в марте распоряжению Президента, на укрепление и реставрационно-консервационные работы в крепости было выделено два миллиона манатов.

Чыраг-Гала имеет прямоугольную форму и 17 башен, включая центральную, но до нашего времени сохранились только три. Реставрационно-консервационные работы будут проведены на восьми башнях крепости, очертания которых сохранились. Завершить реставрацию планируется до конца года.

Ждем с большим интересом.

Когда-то Чыраг-Гала вместе с Бакинской, Бешбармагской и Дербентской крепостями входила в мощную систему прикаспийских оборонительных сооружений и являлась основным элементом Гильгильчайской оборонительной стены. Считается, что оборонительную функцию она выполняла вплоть до XVIII века.

Согласно легендам, на дозорных башнях крепостей, располагавшихся на вершинах гор и холмов, при возникновении угрозы зажигались костры, которые были видны за многие километры. И таким путем сообщение о наступлении врага передавалось по всей оборонительной линии. Соответствует ли действительности эта красивая легенда, никто не знает. Но Чыраг-Гала сама по себе напоминает огромную свечу, вершину которой видно с дальних гор. И название у древнего сооружения романтически-огненное - Крепость-Светильник.

Чыраг-Гала - наиболее сохранившаяся из некогда могучего комплекса прикаспийских крепостей. По некоторым данным, построена она в IV-VI вв. н.э., но памятник исследован еще не до конца, и не исключено, что новые данные позволят изменить эту датировку. В целом это впечатляющее сооружение почти разрушено временем, и очень радует, что государство решило заняться реставрацией этого замечательного памятника.

У подножия скалы, на которой возвышается Чыраг-Гала, еще с советских времен располагается бальнеологический курорт Галалты. В 1969 году здесь были обнаружены месторождения лечебной минеральной воды, главным лечебным фактором которой была уникальная гидрокарбонатная натриево-кальциевая вода с содержанием органических веществ типа Нафтуся, во многом превосходящая знаменитую воду украинского курорта Трускавец. Здешняя вода способствует выведению мелких камней из почек, желчного пузыря, мочевыводящих и желчевыводящих путей и снижает склонность к их образованию.

Однако Галалты - это не только целебный источник, но еще и потрясающая природа, от которой невозможно оторвать взгляда. И главной изюминкой здешних мест является именно загадочная башня эпохи Сасанидов на вершине скалы, хорошо просматривающаяся с территории санатория.

Дорога к Галалты комфортная, как и все дороги в сегодняшнем Азербайджане. До Сиязана путь быстрый и прямой, потом дорога сворачивает вправо и начинает подниматься в горы. Когда подъем увеличивается, позади можно видеть море. И это просто удивительно, потому что сочетание моря и гор у нас встречается не так часто. Чем выше, тем шире синяя гладь Каспия, играющая солнечными бликами.

Направляясь к крепости, проходим через санаторий. К Чыраг-Гала теперь существует более комфортная тропа, но мы зачем-то решаем выбрать сложный путь и подняться к крепости по скалистому склону. Заблудиться тут практически невозможно, откуда бы ни поднимался, все равно выйдешь к вершине, занятой крепостью. Но это мало что меняет, потому что подъем по поросшему лесом склону очень нелегок и не оставляет никаких сомнений, что Чыраг-Гала - оборонительное сооружение, оттого и построено в столь труднодоступном месте.

К крепости мы вышли не с той стороны, и чтобы попасть на ее территорию, пришлось карабкаться по древней стене. Ощущение просто непередаваемое, ведь под руками те самые камни, за которые вот так же вот, наверное, хватались тысячу лет назад те, кто пытался покорить этот бастион.

Между прочим, есть версия, что Чыраг-Гала - это древний храм. Так это или нет, но глядя с вершины на открывающиеся взору пейзажи, невозможно не задуматься о высоком. Здесь хочется просто молча посидеть, глядя в даль, и остаться наедине с историей и бесконечностью прошедших веков.

Лала Мамедова

Фото: Trend

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