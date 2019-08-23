На территории поселка Ени Рамана Сураханского района города Баку горят сухая трава и кустарники.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия привлечены личный состав и техника Государственной службы пожарной охраны. Работы по тушению пожара продолжаются.

Дополнительная информация будет предоставлена позже. 

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