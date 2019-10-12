В Агстафе перевернулся микроавтобус, много пострадавших
В Агстафинском районе произошло тяжелое ДТП, пострадали 9 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автобус, курсирующий по маршруту Агстафа-Пойлу, потеряв управление, перевернулся.
В результате ДТП пострадали пассажиры - Гулиева Парвана Джумшуд гызы 1986 г.р., Насибов Вусал Юсиф оглу 1982 г.р., Бабаева Гулуруф Теймур гызы 1956 г.р., Оруджлу Зохрабейим Акиф гызы 2003 г.р., Оруджова Тамилла Ариф гызы 1986 г.р., Керимов Рашид 2003 г.р., Мугалова Гюлара Афад гызы 1984 г.р., Гойчалиева Пярвин Хидаят гызы 1992 г.р., Джалилова Зульфия Аскер гызы 2003 г.р.
Пострадавшие госпитализированы с различными травмами в Агстафинскую районную больницу, состояние среднетяжелое.
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