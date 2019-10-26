На автомобильном шоссе Баку-Шамахы-Евлах произошло серьезное ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла в Гобустанском районе.

По предварительным данным, в результате столкновения автомобилей марки "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-2107" на месте происшествия погибли два человека, еще трое тяжело травмированы.

Выясняются обстоятельства ДТП.

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