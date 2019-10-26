https://news.day.az/society/1169468.html Тяжелое ДТП в Гобустане, есть погибшие и раненые
Тяжелое ДТП в Гобустане, есть погибшие и раненые
На автомобильном шоссе Баку-Шамахы-Евлах произошло серьезное ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла в Гобустанском районе.
По предварительным данным, в результате столкновения автомобилей марки "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-2107" на месте происшествия погибли два человека, еще трое тяжело травмированы.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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