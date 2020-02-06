"Azersun Holding", всегда реализующий различные социальные проекты, в очередной раз остался верным своей традиции. Группа Компаний совместно с Центральным Банком Крови организовали акцию по сдаче крови под лозунгом "Сдай кровь - подари жизнь". Сотрудники Группы Компаний, представители СМИ и жители Масазыра приняли участие в акции, проведенной в Культурном Центре "Azersun Holding".

Абдолбари Гоозал, Председатель Наблюдательного Совета Холдинга, участвовавший в акции по сдаче крови, выступая перед сотрудниками, отметил, что сдав кровь, можно спасти людей, страдающих из-за различных заболеваний. Глава компании заявил, что сдав кровь, каждый независимо от социального статуса может спасти чью-то жизнь. По его словам, работники "Azersun Holding" служат Азербайджану не только с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и производства высококачественной продукции, но и, отдавая кровь ради спасения людей, и эта философия никогда не изменится. Затем Председатель Наблюдательного Совета Группы Компаний, встретившись с представителями СМИ, заявил, что проведение акции по сдаче крови в этом году в феврале было связано с дефицитом крови в Центральном Банке Крови. Абдолбари Гузал, отметив, что все компании должны реализовывать подобные социальные проекты, заявил, что "Azersun Holding" всегда с особым трепетом относится к подобным мероприятиям.

Отвечая на вопросы журналистов, заместитель председателя Центрального Банка Крови Намира Аббасова, поблагодарив "Azersun Holding", отметила, что "Azersun Holding" проводит эту социальную акцию на протяжении многих лет, и сотни сотрудников компании сдали кровь и оказали помощь таким образом.

Отметим, что "Azersun Holding", одна из ведущих компаний ненефтяного сектора страны, уже 14-ый год проводя традиционную акцию по сдаче крови, помогает сотням людей обрести здоровье.