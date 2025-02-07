https://news.day.az/economy/1728554.html Рост числа абонентов "Азеришыг" на освобожденных территориях - Цифры На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана насчитывается 5097 абонентов ОАО "Азеришыг". Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сегодня на брифинге для представителей СМИ в Зангилане заявил заместитель начальника Управления информационных исследований Департамента продаж энергии ОАО "Азеришыг" Day.Az.
Рост числа абонентов "Азеришыг" на освобожденных территориях - Цифры
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана насчитывается 5097 абонентов ОАО "Азеришыг".
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сегодня на брифинге для представителей СМИ в Зангилане заявил заместитель начальника Управления информационных исследований Департамента продаж энергии ОАО "Азеришыг" Day.Az.
Он отметил, что к концу прошлого года 4182 из этих абонентов относились к категории бытовых абонентов, а 915 - к категории небытовых.
"Число этих подписчиков увеличивается по мере того, как люди переезжают на эти территории", - добавил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре