Рост числа абонентов "Азеришыг" на освобожденных территориях

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана насчитывается 5097 абонентов ОАО "Азеришыг".

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сегодня на брифинге для представителей СМИ в Зангилане заявил заместитель начальника Управления информационных исследований Департамента продаж энергии ОАО "Азеришыг" Day.Az.

Он отметил, что к концу прошлого года 4182 из этих абонентов относились к категории бытовых абонентов, а 915 - к категории небытовых.

"Число этих подписчиков увеличивается по мере того, как люди переезжают на эти территории", - добавил он.