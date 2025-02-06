https://news.day.az/society/1728332.html Медико-метеорологический прогноз на завтра Объявлен медико-метеорологический прогноз на 7 февраля. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра на Абшеронском полуострове ожидается периодическое усиление северного прибрежного ветра и высокая влажность.
Медико-метеорологический прогноз на завтра
Объявлен медико-метеорологический прогноз на 7 февраля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра на Абшеронском полуострове ожидается периодическое усиление северного прибрежного ветра и высокая влажность.
В службе отметили, что ожидаемые погодные условия могут вызвать беспокойство у некоторых метеочувствительных людей.
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