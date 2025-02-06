Медико-метеорологический прогноз на завтра

Объявлен медико-метеорологический прогноз на 7 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра на Абшеронском полуострове ожидается периодическое усиление северного прибрежного ветра и высокая влажность.

В службе отметили, что ожидаемые погодные условия могут вызвать беспокойство у некоторых метеочувствительных людей.