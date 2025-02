США покончили с woke-идеологией

Нынешняя американская администрация покончила с либеральной идеологией woke, продвигавшейся окружением предыдущего президента США демократа Джо Байдена.

Об этом заявил новый глава вашингтонской администрации республиканец Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Не знаю, наблюдали ли вы [за происходящим], но мы за последние две недели [пребывания у власти] избавились от [идеологии] woke [в американском правительстве]", - сказал глава Белого дома на одном из мероприятий Национального молитвенного завтрака в гостинице Washington Hilton в столице США.

По словам Трампа, республиканцам удалось добиться такого результата, "несмотря на то, что другая сторона (Демократическая партия США - прим. ТАСС) украла сотни миллионов долларов на продвижение [идеологии] woke", в которой консервативные круги и сторонники традиционных ценностей нередко усматривают прежде всего пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации и принявшую гротескные формы политкорректность. Национальный молитвенный завтрак - ежегодное мероприятие, проводимое в начале февраля в Вашингтоне Конгрессом США и некоммерческой религиозной организацией Fellowship Foundation.

Кроме того, президент сообщил, что развернет борьбу с "предвзятым отношением к христианству" в структурах федерального правительства США.

"Чтобы бросить вызов такому использованию [полномочий властей США] в качестве оружия и преследованию по религиозному признаку, я сегодня подписываю указ о назначении нашего министра юстиции - генерального прокурора Пэм Бонди главой совершенно новой рабочей группы, которая займется искоренением предвзятого отношения к христианству", - отметил Трамп.

Он пояснил, что имеется в виду такое предвзятое отношение "в правительстве США", министерствах и ведомствах федерального уровня.

При этом президент также упомянул о подписке государственного Агентства США по международному развитию (USAID) на газету Politico. По оценке Трампа, эти средства были "мошеннически переданы газетам" сотрудниками USAID. Ранее Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности американского правительства (Department of Government Efficiency, DOGE), заявил, что органы исполнительной власти США прекращают оплату подписок на американские газеты Politico, The New York Times и информационное агентство Associated Press.

Как уточнила в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, правительство США отменит подписку на Politico общей стоимостью порядка $8 млн в год. Она отметила, что фактически Politico субсидировалось за счет американских налогоплательщиков и команда DOGE уже начала работу по отмене платежей газете. Теперь ведомство Маска приступило к ревизии трат федеральных органов США на подписки на другие СМИ. Ранее он высказался резко против практики финансирования СМИ за счет государственных средств.