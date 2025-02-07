Азербайджан - одна из ведущих стран с опытом в области бурения

Охрана окружающей среды при бурении в Каспийском море требует индивидуального подхода.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала Кёнуль Ахмедсой, старший консультант отдела экспертизы проектов и природоохранной нормативной документации Государственного агентства экологической экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в ходе конференции и выставки IADC Drilling Caspian 2025 в Баку.

"В операциях, проводимых в нашей стране, мы придерживаемся особого осторожного подхода. Иногда операторы ссылаются на стандарты или технологии, применяемые в Северном море, Мексиканском заливе или Персидском заливе. Но Каспий - это совсем другая история. Каспий - это замкнутый водоем. И, знаете, эти методы, даже меры по охране окружающей среды, которые применяются в открытых морях, в океанах, не всегда можно считать подходящими для Каспия", - сказала она.

Экологические проблемы Каспия, по мнению эксперта, усугубляются его уникальной эндемичной биологией и ограниченными возможностями для самовосстановления. Интенсивная добыча нефти и газа в регионе на протяжении многих лет оказала значительное негативное воздействие на окружающую среду, поскольку работы начались еще до того, как люди начали осознавать опасности, которые эта деятельность может представлять для экологии.

Она подчеркнула, что Азербайджан имеет долгосрочный опыт работы в нефтегазовой отрасли и является одной из ведущих стран с опытом в области бурения. В последние годы безопасность и защита окружающей среды в буровой отрасли становятся приоритетом.

По словам Ахмедсой, компании, работающие в Азербайджане, начинают уделять больше внимания защите природы.

"Развитие должно быть устойчивым. При добыче нефти и газа необходимо избегать загрязнения и разрушения природы", - добавила она.

Также эксперт отметила значимость достижений на COP29 и влияние, которое конференция, состоявшаяся в Баку в ноябре прошлого года, оказала на мировую экологическую политику.