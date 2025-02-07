- Кремль о закрытии Русского дома в Баку

Мы сожалеем. Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать в результате двусторонних контактов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя закрытие "Русского дома" в Баку.

Песков подчеркнул, что Москва будет "решать эти проблемы через диалог, руководствуясь традиционно добрыми отношениями" с Баку.

Напомним, что недавно Азербайджан направил российской стороне ноту о прекращении деятельности Русского дома.