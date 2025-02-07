https://news.day.az/politics/1728480.html Мы сожалеем - Кремль о закрытии Русского дома в Баку Кремль считает закрытие Русского дома в Баку недоразумением и надеется урегулировать ситуацию. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, так происходящее прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сожалеем в этой связи.
Мы сожалеем - Кремль о закрытии Русского дома в Баку
Мы сожалеем. Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать в результате двусторонних контактов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя закрытие "Русского дома" в Баку.
Песков подчеркнул, что Москва будет "решать эти проблемы через диалог, руководствуясь традиционно добрыми отношениями" с Баку.
Напомним, что недавно Азербайджан направил российской стороне ноту о прекращении деятельности Русского дома.
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