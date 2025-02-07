МВФ готовится предоставить Украине транш в размере $900 млн

Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрит возможность выделения Украине $900 млн в рамках механизма расширенного кредитования (EFF).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джули Козак.

Она напомнила, что в декабре 2024 года МВФ по итогам шестого обзора экономики страны выделил Украине очередной транш в $1,1 млрд по линии EFF. В общей сложности, по ее словам, объем выплат по кредитной программе составляет на данный момент около $9,8 млрд. По итогам следующего обзора экономики страны и в случае одобрения со стороны Совета исполнительных директоров МВФ Украина "получит доступ к $900 млн".

"Проводится техническая работа для проведения следующей ревизии. Сроки отправки миссии [на Украину] пока не определены, мы сообщим их, как только они будут утверждены", - подчеркнула представитель МВФ. По словам Козак, представители фонда намерены изучить вопросы, касающиеся бюджетной политики украинского руководства, "прогресса в мобилизации доходов", а также "восстановления долговой и бюджетной устойчивости". Кроме того, они намерены оценить ход реализации реформ управления.

В марте 2023 года МВФ утвердил четырехлетнюю программу для Украины в рамках механизма EFF с финансированием в размере $15,6 млрд.