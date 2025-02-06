Араик Арутюнян опроверг ложь Пашиняна о "психотропных препаратах"

Как сообщалось, 6 февраля состоялось очередное судебное заседание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе заседания Араик Арутюнян назвал ложными распространившиеся в армянских СМИ утверждения Никола Пашиняна о применении психотропных препаратов в отношении обвиняемых.

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