https://news.day.az/society/1728469.html В Сальянском районе захоронены останки шехида I Карабахской войны - ФОТО Прошла церемония захоронения останков одного из лиц, считавшихся пропавшими без вести в I Карабахской войне Тагиева Эльшана Губад оглу. Как сообщает Day.Az, останки шехида были преданы земле на кладбище села Сеидсадыглы Сальянского района. Отметим, что Тагиев Эльшан Губад оглу родился в 1971 году.
В Сальянском районе захоронены останки шехида I Карабахской войны - ФОТО
Прошла церемония захоронения останков одного из лиц, считавшихся пропавшими без вести в I Карабахской войне, Тагиева Эльшана Губад оглу.
Как сообщает Day.Az, останки шехида были преданы земле на кладбище села Сеидсадыглы Сальянского района.
Отметим, что Тагиев Эльшан Губад оглу родился в 1971 году. Он пропал без вести 4 января 1993 года в направлении села Шукюрбейли Физулинского района.
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