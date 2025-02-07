В Сальянском районе захоронены останки шехида I Карабахской войны

Прошла церемония захоронения останков одного из лиц, считавшихся пропавшими без вести в I Карабахской войне, Тагиева Эльшана Губад оглу.

Как сообщает Day.Az, останки шехида были преданы земле на кладбище села Сеидсадыглы Сальянского района.

Отметим, что Тагиев Эльшан Губад оглу родился в 1971 году. Он пропал без вести 4 января 1993 года в направлении села Шукюрбейли Физулинского района.