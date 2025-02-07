Тяжелая авария в России

Автомобиль BMW Х7 столкнулся с машиной скорой помощи в Белгороде, есть жертвы и пострадавшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области в пятницу.

По данным полиции, водитель BMW проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего автомобиль врезался в "ГАЗель Некст" скорой медицинской помощи.

"В результате происшествия (машины - ИФ) наехали на опору линии электропередачи и стену здания. Две пассажирки "скорой" - фельдшеры 38 и 45 лет - от полученных травм скончались", - говорится в сообщении.

Кроме того, с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения доставлены оба водителя, а также два пассажира автомобиля BMW.