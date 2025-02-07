Тяжелая авария в России - внедорожник влетел в "скорую" - ВИДЕО
Автомобиль BMW Х7 столкнулся с машиной скорой помощи в Белгороде, есть жертвы и пострадавшие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области в пятницу.
По данным полиции, водитель BMW проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего автомобиль врезался в "ГАЗель Некст" скорой медицинской помощи.
"В результате происшествия (машины - ИФ) наехали на опору линии электропередачи и стену здания. Две пассажирки "скорой" - фельдшеры 38 и 45 лет - от полученных травм скончались", - говорится в сообщении.
Кроме того, с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения доставлены оба водителя, а также два пассажира автомобиля BMW.
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