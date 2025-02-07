Иран пригрозил США

Тегеран зеркально ответит на любые враждебные действия Вашингтона, пригрозил США верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если будут нам угрожать, мы будем угрожать им. Если они реализуют эту угрозу, мы тоже реализуем угрозу. Если они атакуют безопасность нашего народа, мы также, несомненно, атакуем их безопасность", - сказал он.

Хаменеи также отметил, что Иран не должен вести с США никаких переговоров, так как Вашингтон однажды уже обманул Тегеран, не выполнив условия ядерной сделки и расторгнув ее в одностороннем порядке.