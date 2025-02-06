https://news.day.az/society/1728313.html Ожидается ли повышение пособий и стипендий? В Азербайджане, наряду с увеличением минимальной заработной платы и окладов в ряде секторов, в ближайшие месяцы ожидается также повышение пособий и стипендий. Как передает Day.Az, соответствующую информацию опубликовало Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Ожидается ли повышение пособий и стипендий?
В Азербайджане, наряду с увеличением минимальной заработной платы и окладов в ряде секторов, в ближайшие месяцы ожидается также повышение пособий и стипендий.
Как передает Day.Az, соответствующую информацию опубликовало Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Отмечено, что повышение предусмотрено в рамках нового пакета социальных реформ, реализуемых с начала 2025 года.
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