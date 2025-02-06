Ожидается ли повышение пособий и стипендий?

В Азербайджане, наряду с увеличением минимальной заработной платы и окладов в ряде секторов, в ближайшие месяцы ожидается также повышение пособий и стипендий.

Как передает Day.Az, соответствующую информацию опубликовало Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечено, что повышение предусмотрено в рамках нового пакета социальных реформ, реализуемых с начала 2025 года.