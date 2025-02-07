Названо количество установленых ЭЗС в Азербайджане за последний год

Обнародовано количество установленных на территории Азербайджана электрических зарядных станций (ЭЗС) за последний год.

Как передает Day.Az, об этом сообщил директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде во время брифинга в Зангилане.

Он отметил, что в городе Баку и его окрестностях установлено 22, на освобожденных от оккупации территориях - 7, в других регионах - 15 ЭЗС.

"Завершена установка одной ЭЗС мощностью 60 киловатт в Гусаре на дороге к комплексу отдыха Шахдаг. В настоящее время осуществляется ее интеграция в программное обеспечение. Проделанная работа также направлена на разработку альтернативных источников энергии", - добавил А.Мамедзаде.