На Глобальном Бакинском форуме обсудят инициативы COP29

На Глобальном Бакинском форуме продолжится обсуждение инициатив, выдвинутых в ходе COP29.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на приеме в Международном центре Низами Гянджеви, посвященном XII Глобальному Бакинскому форуму.

Она отметила, что после COP29 усилия по борьбе с изменением климата будут продолжены, и чтобы поддержать ключевые идеи и инициативы председательства, продвигаемые в ходе COP29, их обсуждение продолжится на глобальном форуме.

"COP29 стала знаковым событием, в ее рамках состоялся ряд мероприятий с участием Международного центра Низами Гянджеви и ООН. Мы продолжим эту работу, поскольку вопросы глобального климата остаются актуальными. Обсуждение итогов COP29 в Баку продолжится с активным участием", - сказала Андреева.

По её словам, форум предоставит платформу, которая уже стала стандартом для открытых и содержательных дискуссий между представителями различных сфер.

"Это возможность не только обменяться идеями, но и искать реальные решения", - подчеркнула Андреева.

Она также отметила важность многостороннего сотрудничества и необходимости совместных усилий для решения глобальных вызовов.

Резидент-координатор ООН отметила, что формируется новая рамочная программа сотрудничества для Азербайджана с целью помочь стране достичь Целей устойчивого развития к 2030 году.