Автор: Байрам Эльшадов

После некоторого отсутствия из-за полного провала с рекой Сена, Анн Идальго выбралась из своей берлоги и воспользовалась возможностью выступить с громкими заявлениями, сопровождая их пафосными обещаниями и символическими жестами. На этот раз в центре внимания оказалось мероприятие, где она торжественно объявила о намерении переименовать одну из улиц Парижа, представив это как значимый политический жест. Этот шаг был встречен аплодисментами 400 человек, находившихся в зале, хотя остаётся вопрос, насколько он действительно важен для жизни горожан, которые сталкиваются с куда более насущными проблемами.

Анн Идальго давно привыкла строить свою карьеру на символических актах. Например, ее символический заплыв в грязной реке. Когда-то подобные выходки работали, но теперь парижане всё чаще задаются вопросом, чем их мэр занимается на самом деле. Город сталкивается с проблемами, которые требуют немедленного решения: мусорные завалы на улицах, ухудшение транспортной инфраструктуры, рост преступности. Между тем Идальго не занимается Парижем, а посвящает время международным вопросам, в которых её роль ограничивается громкими заявлениями.

Особого внимания заслуживает и состав гостей мероприятия. Среди присутствовавших были представители армянских организаций, что уже стало привычной практикой. Идальго давно выбрала сторону, поддерживая одну этническую группу в ущерб исторической объективности. Она охотно участвует в инициативах, где звучат обвинения в адрес других стран, но при этом игнорирует важные факты и политические реалии. Такое избирательное внимание удобно, поскольку оно вписывается в традиционную линию французской политики, где армянское лобби занимает прочные позиции.

Этот ужин в очередной раз продемонстрировал, что для Анн Идальго важнее "правильные жесты" и "нужные контакты", чем реальные дела. Париж постепенно превращается в город нерешённых проблем, но мэр продолжает гастролировать по банкетам, раздавая награды и обещания. Улицы могут утопать в мусоре, общественный транспорт может стоять в пробках, а горожане могут чувствовать себя небезопасно, но всё это остаётся за кадром, пока звучат аплодисменты в роскошных залах. Идальго ведёт столицу к катастрофе, закрывая глаза на реальные проблемы города.