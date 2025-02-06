На Солнце произошла мощная вспышка

Мощная вспышка, близкая к высочайшему классу Х, произошла на Солнце в четверг.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

"6 февраля в 14:04 мск (15:04 по Баку - ред.) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N05W16) зарегистрирована вспышка M7.6 продолжительностью 35 минут", - сообщает ИПГ.

По информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, это второе по силе событие в феврале. "Самой крупной пока является вспышка уровня М8.8, зарегистрированная 3 февраля", - уточняется в сообщении.

"Вспышка произошла в области 3981, самой крупной из находящихся на стороне Солнца, обращенной к Земле... Так как центр взрыва находится в области максимального влияния на Землю, то высока вероятность воздействия вспышки на нашу планету", - говорится на сайте лаборатории.