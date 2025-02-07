https://news.day.az/politics/1728626.html

Обнародована дата очередного заседания суда над над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности

Очередной судебный процесс над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях и других тяжких преступлениях, состоится 11 февраля, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется