https://news.day.az/society/1728335.html В Азербайджане сократилось число госслужащих По предварительным данным, по состоянию на 1 января 2025 года численность работающих по найму в экономике Азербайджана составила 1 778,5 тыс. человек, из которых 882,8 тыс. человек работают в государственном секторе экономики, а 895,7 тыс. человек - в негосударственном секторе.
В Азербайджане сократилось число госслужащих
По предварительным данным, по состоянию на 1 января 2025 года численность работающих по найму в экономике Азербайджана составила 1 778,5 тыс. человек, из которых 882,8 тыс. человек работают в государственном секторе экономики, а 895,7 тыс. человек - в негосударственном секторе.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственный комитет статистики.
По сравнению с 1 января 2024 года численность занятых в государственном секторе страны сократилась на 16,3 тыс. человек, тогда как численность занятых в частном секторе увеличилась на 53 тыс. человек.
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