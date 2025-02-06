В Азербайджане сократилось число госслужащих

По предварительным данным, по состоянию на 1 января 2025 года численность работающих по найму в экономике Азербайджана составила 1 778,5 тыс. человек, из которых 882,8 тыс. человек работают в государственном секторе экономики, а 895,7 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По сравнению с 1 января 2024 года численность занятых в государственном секторе страны сократилась на 16,3 тыс. человек, тогда как численность занятых в частном секторе увеличилась на 53 тыс. человек.