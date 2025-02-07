В МИД Азербайджана прошло заседание коллегии с расширенным составом

7 февраля 2025 года в Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики под руководством министра Джейхуна Байрамова состоялось заседание коллегии в расширенном составе.

Как сообщили Day.Az в МИД, на встрече присутствовали руководящий состав министерства и главы структурных подразделений.

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