Франция будет кормить Евросоюз червями

Французская компания Nutri'Earth получила эксклюзивное право на продажу в Европейском Союзе порошка из ультрафиолетово-обработанных мучных червей. Это стало возможным после официального одобрения Европейской комиссией, что вызвало неоднозначную реакцию среди потребителей.

Как передает Day.Az, решение ЕС позволяет использовать новый порошок в хлебе, выпечке, сыре, макаронах и джемах, что означает его потенциальное распространение в повседневных продуктах. Однако многие европейцы, особенно в странах с традиционной гастрономией, не готовы к включению насекомых в свой рацион.

По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), продукт признан безопасным, но может вызывать аллергию у людей, чувствительных к ракообразным и клещам.

Почему именно Франция?

Вызывает вопросы тот факт, что только одна французская компания получила право на реализацию этого продукта в ЕС на ближайшие пять лет.

Не означает ли это монополию на новый рынок?

Почему именно Франция контролирует поставки "червячного" белка в Евросоюз?

Как проходил процесс выбора компании?

Протесты в Европарламенте и Италии

Решение Европейской комиссии вызвало возмущение в Европарламенте. Представители партий EPP и ECR попытались заблокировать его, но их возражение было отклонено комитетом ENVI голосами 39 против 32 (6 воздержались).

Особенно негативно отреагировали итальянские политики. Сенатор Джан Марко Чентинайо назвал одобрение мучного червя "плевком в лицо фермерам и традиционной кухне", а депутат Сильвия Сардоне заявила:

"ЕС хочет червей на наших столах? Пусть сами их едят!"

Ранее Европейский Союз уже одобрял использование сверчков, саранчи и других насекомых в качестве альтернативного белка, однако это решение не вызвало массового энтузиазма. Теперь же, с появлением мучного червя, скептики опасаются, что насекомые постепенно заменят привычные продукты, а их добавление в пищу может происходить без явного уведомления потребителей.

Европейские чиновники утверждают, что насекомые - экологичная замена мясу, так как их разведение требует меньше земли, воды и кормов, сокращая выбросы CO₂. Однако критики уверены, что включение насекомых в питание противоречит европейским гастрономическим традициям.

"Мы обеспечим прозрачность и право граждан решать, что они едят", - заявил Марчелло Джеммато, заместитель министра здравоохранения Италии.

Черви - только начало?

Пока рынок "новых продуктов" в Европе только формируется, но он может расшириться. Например, французский стартап Gourmey уже подал заявку на разрешение продажи лабораторно выращенного фуа-гра, а голландская Mosa Meat хочет продавать искусственный говяжий жир.

Европейская комиссия гарантирует, что все одобренные продукты безопасны, но выбор остается за потребителями. Однако, судя по реакции европейцев, далеко не все готовы заменить мясо на червей.

Стоит ли ожидать протестов и бойкотов? Ответ на этот вопрос дадут европейцы, когда первые продукты с новым ингредиентом появятся на прилавках.