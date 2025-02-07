В Баку почтили память исследователя мугама Гюльгусейна Кязымлы

В Международном центре мугама в Баку прошел вечер памяти, посвященный 75-летию со дня рождения известного исследователя мугама, поэта, публициста, писателя, члена Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана, доктора философии по филологии Гюльгусейна Кязымлы (1950-2024), сообщает Day.Az.

Гостям вечера были представлены книга Турана Ибрагимова "Muğam kimi ömür" (Жизнь как мугам) и видеоматериал, посвященные жизни и деятельности Гюльгусейна Кязымлы.

Выступившие руководитель Центра перевода и литературных связей Союза писателей Азербайджана Асад Джахангир, директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде, исследователь, доктор технических наук, ученый Туран Ибрагимов отметили большой вклад Гюльгусейна Кязымлы в изучение и сохранение древнего музыкального наследия азербайджанского народа - мугама, поделились воспоминаниями. Было отмечено, что мугам, литература всегда занимали особое место в сердце Гюльгусейна Кязымлы. Его книги, созданные на основе исследований, посвященных известным исполнителям мугама, являются ценным вкладом в национальное искусство.

Гюльгусейн Кязымлы родился в Джебраиле. Выпускник Государственного педагогического института. Работал в Азербайджанском государственном комитете по телевидению и радиовещанию, Высшей инспекции контроля при Президенте Азербайджанской Республики, Управлении делами Кабинета министров Азербайджана, центральном аппарате Службы государственного реестра недвижимости, был главным редактором газеты "Torpаq" Государственного комитета Азербайджана по земельным и картографическим вопросам, членом рабочей группы Комиссии Азербайджана по борьбе с коррупцией.

На протяжении многих лет возглавлял и вел научно-исследовательскую работу, вечера мугама, творческие мероприятия и юбилеи известных деятелей культуры в Международном центре мугама. Автор более двадцати книг, среди которых "Vətən sevgisi", "Yollarda ömür", "Mənə inan", "İnsanın dərki", "Ümid yeri", "Heydər Əliyevin yadigarları", "Seçilmiş əsərlər", "Salam, Məşədi", "Bülbülcan", исследования и работы по изучению истории мугама Азербайджана. На его стихи были написаны произведения видных композиторов Шафиги Ахундовой, Азера Рзаева, Огтая Раджабова, Тофига Бабаева, Афсара Джаванширова, Наримана Мамедова и других. Эти произведения исполняли народные артисты Баба Мирзоев, Заур Рзаев, Флора Керимова, Эльдар Ахундов, Огтай Агаев, Эйваз Гасанов, Сакина Исмайлова и другие.

В концертной программе выступили народные артисты Тейюб Асланов, Энвер Садыгов, заслуженные артисты Тарана Велизаде, Севиндж Сарыева, Гюлистан Алиева, Илькин Ахмедов, солисты Нисбат Садраева, Эльгиз Алиев, Мурад Лачин, исполнившие мугамы и песни на слова Гюльгусейна Кязымлы. Выступления прошли в сопровождении инструментального ансамбля во главе с таристом Рустамом Муслимовым. Чтецы Сямрай Алиева и Гусейнага Асланов продекламировали стихи.

В завершение Валида Кязымлы, вдова Гюльгусейна Кязымлы, от имени членов семьи поблагодарила всех, кто оказал поддержку в организации мероприятия.

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