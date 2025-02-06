Назван новый духовный лидер исмаилитов

Рахим Аль-Хусейни Ага-Хан V былназван 50-м наследным имамом (духовным лидером) мусульман-исмаилитов шиитов после раскрытия завещания его покойного отца принца Карима Аль-Хусейни Ага-Хана IV, который скончался в Лиссабоне вчера в возрасте 88 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, Рахим Ага-Хан V - старший сын скончавшегося Карима Ага-Хана и его первой жены, Салимы, родился 12 октября 1971 года.

Он окончил Phillips Academy в Массачусетсе. В 1995 году окончил Университет Брауна со степенью бакалавра искусств в области сравнительного литературоведения, а затем Navarra Business School в Барселоне.

Он входит в советы директоров многих агентств Сети развития Ага Хана и следит за работой Института исследований исмаилитов и институтов социального управления исмаилитской общины.

Рахим Ага-Хан в 2013 году женился на Кендре Ирен Спирс, известной как Сальва Ага Хан.

У пары родилось двое детей - Ирфан (11 апреля 2015 года) и Синан (2 января 2017 года).

Его отец - Карим Ага Хан IV скончался в Лиссабоне 4 февраля на 89-м году жизни.

На протяжении всей своей 1400-летней истории исмаилитов возглавлял живой наследный имам.

Карим Ага Хан IV был 49-м имамом общины исмаилитов-низаритов шиитского направления в исламе и считается прямым потомком пророка Мухаммада по линии его дочери Фатимы.

Он возглавлял Имамат на протяжении 68 лет.