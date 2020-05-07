Чартерными рейсами из Стамбула в Баку возвращено 212 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"(AZAL) седьмого мая выполнил два чартерных рейса из Стамбула в Баку. Этими рейсами в Баку было доставлено 212 граждан Азербайджана,

Об этом передает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Ранее на этой неделе также был выполнен чартерный рейс самолетом AZAL из Москвы в Баку, на борту которого было 169 наших соотечественников.

Все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.

Отметим, что AZAL выполняет чартерные рейсы по возвращению соотечественников на родину в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.