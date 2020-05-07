https://news.day.az/society/1232803.html Чартерными рейсами из Стамбула в Баку возвращено 212 граждан Азербайджана - ФОТО
Чартерными рейсами из Стамбула в Баку возвращено 212 граждан Азербайджана - ФОТО
Национальный авиаперевозчик Азербайджана ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"(AZAL) седьмого мая выполнил два чартерных рейса из Стамбула в Баку. Этими рейсами в Баку было доставлено 212 граждан Азербайджана,
Об этом передает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу AZAL.
Ранее на этой неделе также был выполнен чартерный рейс самолетом AZAL из Москвы в Баку, на борту которого было 169 наших соотечественников.
Все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.
Отметим, что AZAL выполняет чартерные рейсы по возвращению соотечественников на родину в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.
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